Una alumna de 12 años de edad se encuentra hospitalizada desde hace una semana luego de ser víctima de bullying en una secundaria de Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los reportes, la alumna fue golpeada el pasado 13 de octubre por otras estudiantes y familiares de la Escuela Secundaria 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac.

SEP informa que alumna víctima de bullying en secundaria de Tláhuac fue dada de alta

A través de redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que Nicole, alumna víctima de bullying en secundaria de Tláhuac, ya fue dada de alta del Hospital General de Tláhuac.

La SEP notificó que el caso fue atendido desde que se les informó; se aplicaron los protocoles establecidos y hasta ahora se sigue brindado el acompañamiento a todas las alumnas involucradas.

Alumna de secundaria fue hospitalizada tras caso de bullying en Tláhuac

Nicole, alumna de secundaria, fue víctima de bullying el pasado 13 de octubre, cuando un grupo de estudiantes de segundo y tercer grado, la golpearon, caso al que autoridades no prestaron atención.

Ese mismo día se dio un segundo ataque al que se unieron familiares de las estudiantes que la atacaron antes, quitándole sus pertenencias y amenazándola de muerte.

Dado los golpes que sufrió, Nicole fue ingresada en el Hospital General de Tláhuac.

De acuerdo con la información, la alumna habría denunciado acoso 15 días antes de la agresión, por lo que la familia acusa negligencia por parte de la dirección, ya que pasó por alto la alerta.