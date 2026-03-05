Alcalde rifa liposucción o camioneta por el 10 de mayo y desata debate

Pedro Ramírez Ramos generó polémica en redes sociales luego de que planteara una inusual propuesta para celebrar el Día de las Madres 2026 en el municipio de Reforma, en el estado de Chiapas.

haciendo uso de sus plataformas digitales, Pedro Ramírez Ramos preguntó a la población qué premio preferirían rifar en el festejo: una liposucción o una camioneta .

La interrogante, publicada en su cuenta oficial de Facebook, rápidamente provocó reacciones divididas entre habitantes del municipio, ubicado en la zona limítrofe con Tabasco.

Mientras algunos usuarios tomaron la propuesta con humor, otros expresaron inconformidad y cuestionaron tanto la pertinencia del premio como el origen de los recursos para financiarlo.