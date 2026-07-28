El presidente municipal de Corregidora, Querétaro, Josué David “Chepe” Guerrero, impulsa la denominada Ley Chepe, una iniciativa que propone que adolescentes de 15 a 17 años que cometan delitos de alto impacto, como homicidio doloso, feminicidio, secuestro o violación, puedan ser juzgados como adultos.

La propuesta también plantea que cada caso sea analizado de manera individual, considerando factores como el entorno social del menor, el grado de conciencia sobre los hechos y la peligrosidad que represente la persona acusada.

Iniciativa ya fue presentada en el Congreso de Querétaro y el Senado

El presidente municipal de Corregidora, Josué David “Chepe” Guerrero, señaló que la iniciativa fue aprobada inicialmente por el Cabildo de Corregidora y actualmente se encuentra en análisis en la Legislatura del Estado de Querétaro.

Asimismo, informó que presentó el proyecto en el Senado de la República ante el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, y la diputada federal Lorena García, con el objetivo de impulsar una discusión para una posible reforma constitucional.

Ser menor de edad no debe ser sinónimo de impunidad. Cuando un adolescente comete delitos graves, la ley debe actuar con firmeza y sin excepción.



Con ese objetivo en mente, hoy propongo una iniciativa que le devuelva a las víctimas y a sus familias la confianza en la justicia:… pic.twitter.com/T31j6HxgcT — Chepe Guerrero (@JosueGro) May 20, 2026

Chepe Guerrero promueve foros para discutir la iniciativa

Como parte de la difusión de la propuesta, el presidente municipal de Corregidora, Josué David “Chepe” Guerrero, inició una serie de encuentros denominados “Diálogos por una Justicia Más Firme”, en los que participan madres y padres de familia, asociaciones civiles, cámaras empresariales, estudiantes, organizaciones religiosas, comerciantes y habitantes de distintos municipios de Querétaro.

Durante estos encuentros, el alcalde explicó que la iniciativa también busca fortalecer la prevención mediante políticas públicas que amplíen las oportunidades académicas, culturales y de desarrollo para las y los jóvenes, con el propósito de prevenir su incorporación a entornos de violencia y delincuencia.