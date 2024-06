Paula Ramírez Höhne, quien es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), fue amenazada en Jalisco.

La tarde del viernes 7 de junio, cinco días después de las elecciones México 2024, el IEPCJ publicó un comunicado donde informó que recibió una amenaza explícita de muerte en contra de su consejera presidenta.

Pero, ¿quién es Paula Ramírez Höhne, consejera del IEPCJ amenazada en Jalisco? Te contamos todo lo que se sabe sobre ella.

¿Quién es Paula Ramírez Höhne?

Paula Ramírez Höhne es la actual Consejera presidenta del IEPCJ.

Bajo el contexto de los cómputos distritales, los cuales confirmaron el triunfo de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, como el gobernador de Jalisco, fue amenazada de muerte.

Paula Ramírez Höhne (X: Paula Ramírez Höhne (IEPC Jalisco))

¿Qué edad tiene Paula Ramírez Höhne?

Se desconoce qué edad tiene Paula Ramírez Höhne, pues no hay datos acerca de cuándo ni dónde nació.

¿Quién es el esposo de Paula Ramírez Höhne?

La vida personal de Paula Ramírez Höhne se encuentra privada, por lo que no se sabe quién es el esposo de la consejera presidenta del IEPCJ o si se encuentra en una relación sentimental con otra persona.

¿Qué signo zodiacal es Paula Ramírez Höhne?

La fecha de nacimiento es un dato indispensable para conocer el signo zodiacal de una persona.

Debido a que faltan estos datos, tampoco podemos descubrir qué signo zodiacal es Paula Ramírez Höhne.

¿Cuántos hijos tiene Paula Ramírez Höhne?

Al igual que con el dato sobre su esposo y otros aspectos personales, no sabemos si Paula Ramírez Höhne tiene hijos ni cuántos son.

Paula Ramírez Höhne (X: Paula Ramírez Höhne (IEPC Jalisco))

¿Qué estudió Paula Ramírez Höhne?

De acuerdo con la información pública disponible, Paula Ramírez Höhne, consejera del IEPCJ que fue amenazada, estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Occidente (ITESO), de donde se graduó con honores por excelencia académica.

Además, cuenta con una maestría en Sociología por la Graduate Faculty for Political and Social Sciences of the New School University, en Nueva York.

Asimismo, Paula Ramírez Höhne realizó un Diplomado en Transparencia y Buen Gobierno: hacia un gobierno abierto y participativo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - Banco Mundial Guadalajara, Jalisco.

Paula Ramírez Höhne es especialista en temas electorales.

Paula Ramírez Höhne, consejera del IEPCJ (X: Paula Ramírez Höhne (IEPC Jalisco))

¿En qué ha trabajado Paula Ramírez Höhne?

En su perfil curricular, se señala que Paula Ramírez Höhne ha trabajado tanto en medios de comunicación como en organismos constitucionales autónomos nacionales y estatales.

Estos son los lugares donde ha trabajado la actual consejera presidenta del IEPCJ:

Instituto Federal Electoral (IFE) / Instituto Nacional Electoral (INE) Ciudad de México. Enero de 2011 a diciembre de 2018

Tecnología Bancaría (TBANC): consultoría para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Ciudad de México. Junio a diciembre de 2009

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) Guadalajara, Jalisco. Julio de 2005 a abril de 2008

Periódico Mural, Grupo Editorial Reforma Guadalajara, Jalisco. Enero a diciembre de 2006

Canal 6 de Megacable Guadalajara, Jalisco. 2004

Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, Agregaduría de Prensa Nueva York, NY. 2004 (servicio social)

Instituto Cultural Mexicano de Nueva York Nueva York, NY. 2001-2002

Periódico Público, Grupo Editorial Milenio Guadalajara, Jalisco. 1999-2001

Paula Ramírez Höhne (X: Paula Ramírez Höhne (IEPC Jalisco))

Como docente, Paula Ramírez Höhne ha impartido clases de maestría y licenciatura en el ITESO ; a nivel licenciatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Guadalajara; y en el diplomado Elecciones, representación política y gobernanza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Ciudad de México.

La consejera del IEPCJ también ha impartido diversas conferencias, cursos y talleres sobre la regulación de las encuestas electorales en México, tema sobre el cual tiene varias publicaciones en libros y revistas especializadas.

Estos son los libros que ha escrito Paula Ramírez Höhne:

“La regulación de las encuestas electorales en México: ¿hacia dónde vamos?. Criterios cietíficos, transparencia y el nuevo territorio digital” “La regulación de las encuestas electorales en México” Las precisión de las encuestas electorales: un paradigma en movimiento.

Paula Ramírez Höhne, consejera del IEPCJ, es amenazada en Jalisco

La tarde del viernes 7 de junio, cinco días después de las elecciones México 2024, el IEPCJ publicó un comunicado donde informó que recibió una amenaza explícita de muerte en contra de su Consejera presidenta.

Indicaron que la amenaza “se agrega a una serie de hechos intimidatorios que se han ejecutado en contra del personal del Instituto y nos han impedido desempeñar nuestras funciones en un clima de civilidad”.

El IEPCJ bajo el mando de Paula Ramírez Höhne, manifestó que las amenazas y la estrategia de intimidación, “no pueden quebrantar el ejemplar ejercicio, pacífico y democrático, que las y los jaliscienses protagonizaron este dos de junio”.