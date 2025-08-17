La tarde de hoy domingo 17 de agosto un autobús de pasajeros se incendió en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó grandes columnas de humo.

De acuerdo con los reportes, se trata de un camión de transporte público que quedó envuelto en llamas sobre la avenida 20 de Noviembre, a la altura del callejón de Flamencos.

Esta situación provocó la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, sin que las autoridades hayan brindado detalles acerca de las causas del incendio.

Según versiones de testigos, señalaron que las primeras llamas se habrían originado en la zona del escape del autobús.

De igual forma, otras versiones señalan que el fuego comenzó en la zona del motor, y posteriormente se generó una explosión que terminó por envolver en llamas toda la unidad.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta situación, en tanto se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, informó que no se reportan personas heridas por el incendio en el autobús de pasajeros.

Bomberos sofocan incendio en autobús de pasajeros en Centro de CDMX

Luego de poco más de dos horas de labores, bomberos de la CDMX informaron que lograron sofocar el incendio registrado en un autobús de pasajeros en calles del Centro Histórico.

Señalaron que las llamas quedaron controladas por completo, en tanto continúan con labores de enfriamiento para poder retirar la unidad de las calles.

Las imágenes revelan que el autobús de pasajeros quedó completamente calcinado, aunque las autoridades reiteraron que no se registraron personas heridas.

Serán las investigaciones las que determinen el motivo del incendio, con la finalidad de deslindar responsabilidades.