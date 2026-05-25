Matt Seaholm, presidente y director general de Plastics Industry Association (PLASTICS), y Benjamín del Arco, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), destacaron la importancia de la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos para fortalecer la competitividad de América del Norte.

Esto ocurre previo a la primera reunión oficial bilateral de negociación de la revisión del T-MEC/USMCA, la cual se llevará a cabo esta semana en la Ciudad de México. Ambas organizaciones celebraron el diálogo continuo entre los gobiernos de ambos países como parte del proceso de revisión comercial.

PLASTICS y ANIPAC respaldan revisión del T-MEC para impulsar manufactura y empleo

PLASTICS y ANIPAC resaltaron que la industria del plástico desempeña un papel estratégico en sectores clave de ambas economías, como el automotriz, construcción, médico y de salud, empaque, electrónica, agricultura y bienes de consumo.

Además, señalaron que el T-MEC/USMCA ha sido un instrumento esencial para fortalecer cadenas de suministro integradas, impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de las industrias del plástico en los tres países socios.

Durante 2025, el volumen comercial del sector alcanzó los 117.6 mil millones de dólares, respaldando millones de empleos en la región. También subrayaron que una cadena regional de suministro de resinas confiable y estable es fundamental para mantener el crecimiento continuo de la industria.

PLASTICS y ANIPAC llaman a modernizar reglas comerciales y aduaneras del T-MEC

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones respaldaron la ampliación de las disposiciones agrícolas del acuerdo y el fortalecimiento de los requisitos de contenido regional para evitar vacíos normativos que permitan el acceso al mercado a países no miembros, favoreciendo así la manufactura y el empleo en América del Norte.

Asimismo, hicieron un llamado para implementar estándares sólidos de cumplimiento y procedimientos aduaneros modernizados que permitan una competencia justa y fortalezcan las cadenas regionales de suministro.

Finalmente, PLASTICS y ANIPAC reiteraron su compromiso de colaborar con los responsables de la formulación de políticas públicas en México y Estados Unidos para renovar el T-MEC/USMCA en beneficio de las industrias, los trabajadores y la economía de América del Norte.