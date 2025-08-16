Los franeleros de la CDMX podrían comenzar a ser arrestados por las autoridades de la misma capital del país en caso de que sean sorprendidos incurriendo en ciertas acciones.

Lo anterior debido a que el Congreso de la Ciudad de México aprobó con un total de 56 votos a favor, que se lleven a cabo una serie de modificaciones a la Ley de Cultura Cívica.

Pero, ¿cuáles son las acciones que los franeleros de la CDMX deberán evitar para que no sean arrestados? Te contamos los detalles de las modificaciones que fueron aprobadas.

Hasta 36 horas de arresto inconmutable, la fuerte sanción que anunció Clara Brugada contra franeleros en CDMX (Cuartoscuro / Adolfo Valtierra)

Franeleros de la CDMX comenzarán a ser arrestados

A lo largo de varios años, los franeleros de la CDMX han sido tema de debates en los que la mayoría de veces se les critica por incurrir en una ocupación informal del espacio público.

Es bajo dicho tenor que el Congreso capitalino aprobó en la sesión del viernes 15 de agosto, reformar la Ley de Cultura Cívica con el fin de ponerles un alto de los también conocidos como “viene viene”.

Lo anterior debido a que se avaló que los franeleros de la CDMX sean arrestados si son sorprendidos ocupando el espacio público de manera irregular y sacando provecho de él con acciones como estas:

Apartando lugares en la vía pública

Cobrando a automovilistas por el uso de la misma vía pública

Durante la discusión de la iniciativa de reforma, los legisladores resaltaron que ésta no busca penalizar a las personas trabajadoras no asalariadas o que están en situación de calle.

Por el contrario, afirmaron que las modificaciones están encaminadas a sancionar a las personas que incurren en conductas que implican afectaciones de los derechos de terceras personas.

En ese sentido, el diputado local, Pedro Haces Lago, aseveró que el gobierno capitalino establecerá un trabajo en conjunto con los franeleros de la CDMX para darles opciones de mejor empleo.

Franeleros de la CDMX comenzarán a ser arrestados y sancionados

En lo que respecta a las sanciones que se impondrán a los franeleros de la CDMX que incurran en el aparto de espacios y cobro de los mismos, se establece que ahora podrán ser arrestados.

En particular, las modificaciones implican que se proceda con un arresto inconmutable, es decir que no puede sustituirse por multa ni trabajo comunitario, por plazos de 24 a 36 horas en centros de sanciones administrativas.

De la misma forma, la nueva legislación refiere que la sanción máxima de 36 horas de arresto, procederá en caso de que se compruebe que el “viene viene” exigió algún pago por cuidar, estacionar o lavar el vehículo.

Cabe recordar que previamente, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX planteaba que los franeleros fueran sancionados con una multa que rondaba solo 300 pesos o un arresto de 26 horas.