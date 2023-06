Un video se hizo viral por el presunto secuestro en plena autopista México-Cuernavaca durante el día.

El hecho se habría dado en el kilómetro 21 de la autopista México-Cuernavaca -a la salida de la Ciudad de México (CDMX)- el 14 de junio de 2023.

Las imágenes de cámaras de seguridad fueron clave para que el hecho quedara registrado en video.

Secuestro en la mexico- cuernavaca km 21 pic.twitter.com/uCIBZWZICD — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) June 15, 2023

Estas muestran cómo una camioneta blanca circula mientras un auto azul lo rebasa por la izquierda y uno rojo por la derecha para cerrarle el paso.

Por la parte trasera se coloca otro auto blanco y también le cierra el paso, para finalmente rodear el vehículo.

De los tres autos salen tripulantes para bajar a la persona que conduce la camioneta blanca.

¿Secuestro o detención en la autopista México-Cuernavaca?

El destino y rumbo de las personas se desconoce y no se sabe si hay detenidos. Otra versión de los hechos dice que en realidad no se trató de un secuestro y no de una detención por parte de policías de la Fiscalía de la CDMX.

Las personas involucradas van vestidas de civil y por la resolución del video no se logra ver si portaban alguna arma.

SECUESTRO o DETENCIÓN?



Este VIDEO ya es viral. Ocurrió en KM 21 de la CARRETERA MEXICO-CUERNAVACA



La @FiscaliaCDMX reconoce que se trata de POLICÍAS de @SSC_CDMX haciendo una DETENCIÓN



La pregunta es ¿LA actuación de la policía ESTÁ APEGADA a la LEY?



El DETENIDO quedó LIBRE pic.twitter.com/Scrib258sX — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) June 15, 2023

Mientras los hechos se dan se ven pasar a un auto de mayor tamaño con grúa para arreglar la luz, a parecer de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También pasan camiones de transporte público y taxis, sin que nadie intente intervenir.

El detenido o secuestrado fue subido al auto azul, según muestra el video, y se desconoce cuál fue el rumbo que tomaron.

Cabe mencionar que la camioneta blanca también fue llevada por uno de los hombres que lo interceptaron, lo que algunos interpretaron como un posible caso de robo de vehículos.