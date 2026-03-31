La alcaldía Miguel Hidalgo presentó una denuncia al exalcalde Víctor Hugo Romo y a su exdirector jurídico por presuntos actos de corrupción, abuso de funciones y por permitir la demolición de una obra en Moliere 88, sin permisos.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, donde se señalan los actos de corrupción realizados por el exalcalde.

Presentan denuncia penal contra Víctor Hugo Romo

Víctor Hugo estuvo en el cargo del 2018 al 2021, y de acuerdo con autoridades de la demarcación, el predio que se encuentra bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción del sismo de 2017 fue demolido sin permisos, pues debía cumplir con la licencia especial, un programa de demolición del predio, la póliza de responsabilidad civil de daños a terceros y el programa interno de protección civil; sin embargo, no existe expediente de que se hayan solicitado dichos trámites.

Por otra parte, se explica que en 2020 se emitió una orden para su visita, la cual se dejó pasar y se venció el plazo legal, lo que ocasionó que no se sancionara al desarrollador por la demolición ilegal.

Víctor Hugo es acusado de presuntos actos de corrupción en la alcaldía Miguel Hidalgo (cortesía)

Asimismo, acusan al exalcalde por permitir la demolición, pese a que Hugo Romo sabía que este predio debía contar con requisitos previos antes de la demolición, pues en el 2019 fue notificado por parte de la Comisión para la Reconstrucción del sismo de 2017, donde se le informó de todos los documentos que se necesitaban para llevar a cabo alguna obra en el inmueble.

El Código Penal de la Miguel Hidalgo señala que las sanciones por el ejercicio abusivo de funciones rondan de los 5 a los 20 años de prisión; sin embargo, la pena podría aumentar en dos terceras partes en caso de acreditarse la comisión de los actos de corrupción denunciados.

Con estas acciones, la alcaldía Miguel Hidalgo reafirma su compromiso de ejercer acciones de transparencia y rendición de cuentas que respondan a las demandas de la población, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana.