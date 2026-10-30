La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), alertó por posibles fraudes en la venta de boletos para el Gran Premio de México 2026.

Por medio de un comunicado, la autoridad advirtió que no solo las estafas y fraudes también podrían aplicarse en temas como hospedaje, paquetes turísticos y servicios de transporte terrestre y aéreo.

Ante ello, emitió una serie de recomendaciones para quienes busquen asistir al Gran Premio de México 2026, con la finalidad de reducir los riesgos de caer en algunas de las estafas.

Fórmula 1 (MexSport via Firo Sportphoto)

Emiten alerta por fraudes en boletos para el Gran Premio de México 2026

Del 30 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Ante la cercanía del evento deportivo, la Policía Cibernética alertó por la posibilidad de que se registren fraudes y estafas en la venta de boletos debido a la alta demanda que se registra.

Sobre ello, indicó que se podrían registrar incidentes como el lanzamiento de ofertas con precios atractivos y supuestas promociones de último momento, con el propósito de engañar a las personas interesadas.

En ese sentido, la dependencia explicó que la forma de operar de las estafas consiste en publicaciones en redes que muestran fotografías de boletos, así como reservaciones, habitaciones de hotel y hasta itinerarios de vuelo.

Lo anterior, indicó, sirve de gancho para atraer a los interesados, quienes pueden resultar engañados con perfiles con fotografías, nombres e información aparentemente verídica que corresponde a sitios oficiales.

Una vez establecido el contacto se ofrecen boletos, viajes y hospedajes a costos inferiores a los habituales bajo el argumento de ser de “ultima hora”, tras lo cual se piden depósitos o transferencias bancarias para comprar el servicio.

No obstante, al concretarse el pago, los responsables de las estafas rompen comunicación de inmediato con las víctimas y en el mejor de los casos, envían boletos y reservaciones apócrifas.

Gran Premio de México 2025 (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Recomendaciones para evitar fraudes en boletos para el Gran Premio de México 2026

Por el riesgo que se podría registrar en la venta de boletos para el Gran Premio de México 2026, la Policía Cibernética de la CDMX emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en alguna de las estafas:

Comprar boletos solo en sitios y canales oficiales o distribuidores autorizados

⁠Verificar que las ofertas de hospedaje correspondan a establecimientos reales

Utilizar plataformas reconocidas para reservaciones

Comprobar la existencia y reputación de las empresas que ofrecen paquetes de viaje antes de pagar

Confirmar directamente con las aerolíneas y empresas de autobuses los servicios de transporte terrestre y aéreo ofrecidos

Evitar hacer depósitos o transferencias a cuentas de personas desconocidas

Desconfiar de precios excesivamente bajos, promociones de último momento o vendedores que presionen para concretar la compra de inmediato

No compartir datos bancarios, contraseñas, identificaciones ni códigos de verificación

Conservar capturas de pantalla, conversaciones, comprobantes de pago y datos de los perfiles involucrados en caso de detectar un posible fraude

De la misma forma, destacó que ante cualquier duda o sospecha de fraude, se debe recurrir de forma directa a la Policía Cibernética por medio del teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086 o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.