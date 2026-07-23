Dos casos de golpe de calor, aglomeraciones y caos generalizado fueron los efectos de la suspensión del servicio que se aplicó la tarde del miércoles 22 de julio en la Línea 7 del Metro CDMX.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la suspensión del servicio que se realizó en la Línea 7 del Metro CDMX se efectuó por maniobras para retirar un tren.

Debido a lo anterior, algunos trenes en recorrido se detuvieron en tramos subterráneos, generando alzas en la temperatura por las cuales un par de usuarios sufrieron golpes de calor.

Pasajeros sufrieron golpes de calos y caos en Línea 7 del Metro CDMX

Debido a que tren que habría presentado una falla mecánica la tarde del miércoles 22 de julio, el servicio en la Línea 7 del Metro de la CDMX se tornó en un auténtico caos.

El recorrido de los trenes se ralentizó mientras el personal del STC llevó a cabo las maniobras correspondientes para el retiro del convoy que presentó la avería.

Los retrasos en la Línea 7 del Metro de la CDMX derivaron en aglomeraciones en varias estaciones, así como el parón por varios minutos de algunos de los trenes que ya estaban en recorrido.

@MetroCDMX @GobCDMX @ClaraBrugadaM @Claudiashein

Vamos en el sevicio del metro tren se queda varado entre auditorio a constituyentes más de 40 minutos gente sofocada y con crisis nerviosa, autoridades ni sus luces pic.twitter.com/pB1HkC19n3 — Saúl (@ElSSanchez) July 23, 2026

Durante los largos periodos en los que los convoyes estuvieron detenidos, usuarios denunciaron que la temperatura al interior de los mismos se elevó provocando afectaciones en la salud de los pasajeros.

En especifico, se acusó que un par de usuarios sufrieron golpes de calor, incidentes de los cuales se han compartido videos que muestran a los pasajeros afectados por el alza de la temperatura.

Metro de la CDMX atendió a pasajeros afectados por golpes de calor

Ante los reportes que se viralizaron en redes sociales sobre los pasajeros que sufrieron golpes de calor, el Metro CDMX informó que se efectuaron las acciones necesarias para atender a los afectados.

Por medio de X, el STC compartió un mensaje en el que explicó el retraso de los trenes y admitió los 2 casos de pasajeros que sufrieron golpes de calor, sobre quienes afirmó que recibieron una valoración médica.

Metro CDMX sobre lo ocurrido en la Línea 7 (@MetroCDMX/X)

El organismo indicó que personal de Seguridad Institucional y de la Cruz Roja brindó atención inmediata a los usuarios, quienes no necesitaron traslado hospitalario.

Cabe destacar que las denuncias indican que durante el tiempo en los que los trenes estuvieron detenidos, el aire acondicionado de los convoyes se detuvo e incluso se registraron apagones.