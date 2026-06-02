La Liga MX vive uno de sus mejores momentos al colocarse como una de las ligas que aporta varios jugadores al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Liga MX ha demostrado ser un torneo competitivo y de alto nivel, pues en el Mundial 2026 aportará un total de 26 futbolistas a varios selecciones nacionales, incluyendo la de México.

Dicha cifra representa tres futbolistas más que en Qatar 2022 y cuatro más que Rusia 2018, ediciones previas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿A qué países aporta jugadores la Liga MX al Mundial 2026?

Un total de 6 selecciones nacionales son a las que aporta la Liga MX para el Mundial 2026, siendo México el que más tiene con 12 jugadores que estarán bajo las órdenes de Javier Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA.

Estos son los países a los que la Liga MX aporta seleccionados:

México: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas).

Panamá: Adalberto Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (Juárez), Ismael Díaz (León) y Yoel Bárcenas (Mazatlán).

Uruguay: Rodrigo Aguirre (Tigres), Santiago Mele (Rayados de Monterrey), Sebastián Cáceres (América) y Brian Rodríguez (América).

Ecuador: Pedro Vite (Pumas), Jackson Porozo (Tijuana) y Enner Valencia (Pachuca).

Colombia: Camilo Vargas (Atlas) y Willer Ditta (Cruz Azul).

Estados Unidos: Alejandro Zendejas (América)

Liga MX aporta 26 futbolistas a las selecciones del Mundial 2026. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

¿Quién es el club de la Liga MX que aporta más jugadores al Mundial 2026?

Las Chivas son el club de la Liga MX que más aporta jugadores a las selecciones que participarán en el Mundial 2026 con un total de cinco futbolistas.

Seguido de Chivas se encuentra el América con cuatro, Pumas con tres, Cruz Azul y Toluca con dos.

Santos Laguna, Tigres, Rayados de Monterrey, Atlas, Pachuca, León, Mazatlán, Tijuana y Juárez, aportan un seleccionado cada uno.