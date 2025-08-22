La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), identificó a Antonio como el principal sospechoso del asesinato de Alma Elena Sánchez Marcelo cometido en la colonia Narvarte.

El pasado 14 de agosto, autoridades capitalinas encontraron el cuerpo sin vida de Alma Elena Sánchez Marcelo en una construcción que se ubica en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

Durante las investigaciones, la fiscalía de la CDMX identificó a Antonio, quien se indica, se trataba de la pareja sentimental de la mujer de 30 años, como el principal sospechoso de su asesinato.

Identifican a Antonio como el principal sospechoso del asesinato de Alma Elena en la Narvarte

El 15 de junio, Alma Elena Sánchez Marcelo llegó a la CDMX proveniente del estado de Chiapas, sin embargo, ese mismo día sus familiares reportaron que dejaron de tener comunicación con ella.

Por lo anterior, la mujer fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en la alcaldía Venustiano Carranza, sin embargo, fue encontrada muerta casi 2 meses después.

Al respecto, la FGJ de la CDMX informó que el cuerpo de Alma Elena Sánchez Marcelo fue localizado dentro de una pared en una construcción de la colonia Narvarte y el principal sospechoso es Antonio, su presunta pareja.

Lo anterior debido a que en las investigaciones, se pudo identificar que Antonio “N” trabajaba como vigilante en la misma obra en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer.

Además, en las indagatorias se pudo establecer que el mismo Antonio notificó falsamente a la madre de Alma Elena Sánchez Marcelo, que su hija ya no estaba en CDMX y había regresado a Chiapas.

Aunado a lo anterior, el sujeto no volvió a presentarse ni comunicarse con los familiares de Alma Elena Sánchez Marcelo después del 15 de junio de 2025, fecha en que ella desapareció.

Es por dichos elementos que en la carpeta de investigación el individuo es señalado como el presunto responsable del asesinato, por lo cual ya se emitió una alerta de búsqueda para su localización.

Asesinato de Alma Elena en la Narvarte: Así fue encontrado su cuerpo

A más de 2 meses de ser reportada como desaparecida, Alma Elena Sánchez Marcelo fue encontrada muerta el 14 de agosto de 2025, dentro de una obra en construcción en la colonia Narvarte Oriente de la CDMX.

El hallazgo ocurrió tras detectar una zona con cemento fresco entre dos muros, lo que alertó a los trabajadores de la obra y permitió la intervención de peritos forenses, quienes confirmaron el asesinato de la joven.

Autoridades capitalinas informaron que el cuerpo presentaba signos de ocultamiento deliberado, pues estaba envuelto en plástico y había sido cubierto con concreto para evitar su localización.

La obra pertenece al Instituto de Vivienda y según reportes oficiales, Antonio, pareja de Alma Elena Sánchez Marcelo, laboraba en ese sitio, por lo que se le vincula directamente en el crimen.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para análisis pericial, mientras la fiscalía capitalina abrió carpeta de investigación por asesinato y mantiene activa la búsqueda del presunto responsable identificado como Antonio “N”.