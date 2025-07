La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDXM), Alessandra Rojo de la Vega, dijo dar una explicación sobre por qué se quitaron las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara del Jardín Tabacalera.

Ayer 16 de julio, distintos medios reportaron el retiro de las estatuas del ex presidente de Cuba, Fidel Castro, y del revolucionario comunista argentino Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara, las cuales fueron inauguradas el 2 de diciembre de 2017.

En este sentido, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dijo que estas acciones fueron para “recuperar las banquetas” del Jardín Tabacalera, pero sus afirmaciones recibieron una serie de comentarios de desaprobación en redes sociales.

En sus redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega publicó un video tras el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara en el Jardín Tabacalera, situación que adjudicó a las quejas de los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Con música de fondo inspiradora, la alcaldesa dijo haber escuchado los reclamos de quienes le pidieron “volver a caminar libremente por las banquetas, descansar y disfrutar el parque”.

Alessandra Rojo de la Vega rechaza la violencia en la marcha vs gentrificación y plantea una gran duda

Dado lo anterior, la alcaldesa señaló 3 razones por las que fueron retiradas las estatuas antes mencionadas:

“Aquí en Cuauhtémoc se acabó eso de hacer lo que quiero, poner lo que quiero y pasar por encima de la ley”, aseguró; sin embargo, también escribió otro mensaje en su publicación que no dijo de viva voz:

Sin embargo, la decisión de Alessandra Rojo de la Vega generó desaprobación en redes sociales, donde los usuarios recordaron el contexto histórico por el que las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara fueron colocadas en el Jardín Tabacalera.

En esa relación de ideas, cabe señalar que Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron pro primera vez en la Colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, donde ambos acordaron cooperar en el derrocamiento de Fulgencio Batista, entonces dictador y presidente de Cuba.

En ese marco, este fue el tipo de comentarios que recibió la alcaldesa de Cuauhtémoc:

Más de un usuario de X señaló la trascendencia histórica de ambos personajes:

“¿Pero si sabes que muy cerca de ahí estuvieron el Che Guevara y Fidel Castro? Por eso fue el motivo de poner las esculturas ahí. Además de los personajes que son y la lucha que han representado al largo de la historia. Si no había donde sentarse, pues habría que poner más bancas".

Mientras que otras personas señalaron a Alessandra Rojo de la Vega como mentirosa al no existir una convocatoria para retirar las estatuas:

“Más mentirosa no puedes ser, vivo en la Cuauhtémoc y jamás vi que hubiera una convocatoria para tal asunto. Pero lo peor, no es eso, sino tu gran ignorancia. Lamentablemente no tienes idea que esas obras son parte de los atractivos turísticos”.

Usuario de X