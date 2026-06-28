El streamer alemán FastFoodBoss vivió un momento de tensión durante un recorrido por Tepito luego de que presuntamente un hombre lo amenazó con un arma blanca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado sobre la captura de un hombre que presuntamente amenazó a FastFoodBoss durante una transmisión en vivo.

Autoridades confirman detención de hombre que habría amenazado a FastFoodBoss en Tepito

Tras la difusión de un video en redes sociales, las autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación para identificar y localizar al hombre que portaba el arma punzocortante.

Realizaron un monitoreo por cámaras y patrullajes preventivos para detener al hombre que habría amenazado a FastFoodBoss en la alcaldía Cuauhtémoc.

Streamer alemán FastFoodBoss es amenazado en Tepito; hay un detenido (@SSC_CDMX / X )

Durante estos patrullajes reforzados, policías de la SSC detuvieron al presunto responsable en la calle Privada de Zaragoza, colonia Buenavista.

La captura ocurrió luego de que una mujer de 30 años solicitara ayuda tras ser asaltada con una navaja por el individuo.

La ciudadana denunció que un hombre, que se encontraba metros más adelante, la había amagado con una navaja para robarle dinero en efectivo.

Los uniformados alcanzaron al sujeto y, tras una revisión preventiva, le encontraron el objeto punzocortante y el dinero robado.

Al verificar sus características físicas y su vestimenta, las autoridades confirmaron que el detenido era el mismo hombre que aparecía en el video intimidando al streamer alemán Fastfoodboss días antes.

El sujeto, de 43 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

Fastfoodboss fue amenazado por un hombre cuando se encontraba en Tepito en una transmisión en vivo

El streamer alemán Fastfoodboss (cuyo nombre real es Oskar, de 21 años) vivió un momento de gran tensión el pasado miércoles 24 de junio mientras realizaba una transmisión en vivo en Tepito.

Mientras documentaba el ambiente por el Mundial 2026, Fastfoodboss fue interceptado por un hombre, sin playera y con el rostro pintado con los colores de la bandera mexicana, quien portaba un cuchillo de gran tamaño.

El agresor le gritó violentamente: “Aquí no grabe, hijo de su puta madre”, exigiéndole que apagara su cámara.

Como el streamer solo habla inglés, tuvo que preguntar a un comerciante qué estaba sucediendo.

Un vendedor local se interpuso entre ambos para calmar al agresor, asegurándole que el joven no estaba grabando, lo que permitió que Fastfoodboss pudiera escapar del lugar corriendo mientras narraba su experiencia en vivo a sus seguidores.

El video de la persecución se volvió viral en plataformas como Reddit, lo que llevó a la SSC a abrir una carpeta de investigación.

Fastfoodboss continuó con su transmisión una vez que estuvo a salvo, describiendo el evento como una “experiencia traumática”.