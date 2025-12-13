La presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video en TikTok en el que presumió a varios de los gatitos que viven en Palacio Nacional y hasta contó como se llaman algunos:

Ollin

Balam

Bowie

Claudia Sheinbaum presume a los gatitos de Palacio Nacional

Por medio de TikTok, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un breve video en el que presumió a algunos gatitos de Palacio Nacional y no pudo evitar reconocer la elegancia de los animales.

En el clip, la presidente señaló que estaba grabando TikToks y se encontró con algunos de los gatos que viven al interior del recinto, entre ellos a Ollin, quien apenas estaba despertando.

De la misma forma, al mostrar a varios de los felinos, Claudia Sheinbaum contó que otros dos llevan por nombre Balam y Bowie, sí, en referencia al cantante David Bowie.

En su recorrido por algunas de las zonas de Palacio Nacional, la presidenta se acercó a Ollin para acariciarlo e incluso le lanzó un piropo, pues no se resistió y le lanzó un “qué elegancia la de Francia” .

Los gatitos de Palacio Nacional fueron declarados “activos fijos vivos”

En abril de 2024, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los gatitos de Palacio Nacional que habitan principalmente en el Jardín Nezahualcóyotl, recibieron un estatus oficial dentro del inventario del recinto.

Lo anterior debido a que por orden del entonces presidente, los 19 gatitos contabilizados fueron declarados como “activos fijos vivos”, es decir que se les reconoció como un bien que forma parte del patrimonio de Palacio Nacional.

Gatitos de Palacio Nacional (Especial)

De esa manera, a partir de entonces los gatos cuentan con protección institucional, lo cual implica que no pueden ser desalojados ni abandonados, pues se les garantiza alimento, techo y atención veterinaria.

Cuando se emitió la declaratoria a favor de la protección de los felinos, se revelaron algunos otros de los nombres que llevan, como el caso de los siguientes:

Coco

Nube

Yema

Bellof

Frida

Jazz

Cabe destacar que relatos refieren que los gatitos de Palacio Nacional llegaron al recinto desde hace cerca de 50 años, lo cual ayudó a que se les reconociera como parte del entorno histórico y cotidiano del recinto.