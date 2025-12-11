Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue catalogada como la quinta mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes, en una lista publicada este miércoles 10 de diciembre. Es el segundo año consecutivo en el que la mandataria se sitúa entre los primeros cinco puestos —en 2024 ocupó el cuarto–.

Hay dos mexicanas más en la lista: Paula Santilli, directora general de PepsiCo Latinoamérica, que ocupa el lugar 72 y en el número 86 está Blanca Treviño, presidenta y directora general de la empresa tecnológica Softtek.

En la lista Forbes Power Women 2025 hay mujeres que fueron ejemplos de resiliencia en tiempos turbulentos: “A pesar de los múltiples reveses que enfrentaron las mujeres del mundo en 2025 —como pérdidas laborales similares a las de la pandemia, mayor toxicidad de la machoesfera en línea y —, las líderes y vanguardias de la lista Forbes Power Women 2025 fueron ejemplos de resiliencia en tiempos turbulentos”, asegura la importante publicación.

Este balance refleja un año difícil para la equidad de género a nivel global. Los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman que las mujeres sufrieron una caída del 8% en empleos formales en 2025 —un índice similar al registrado en 2020, durante el pico de la pandemia—, con mayores impactos en sectores como la salud, la educación y el comercio minorista.

Forbes valora a las líderes según métricas como recursos económicos, impacto mediático, influencia y ámbitos de poder. La revista resalta que aunque solo tres de las 25 mayores economías del mundo están gobernadas por mujeres, estas lideran ‘puntos de inflexión’ que dan forma al orden geopolítico. En este escenario, Sheinbaum ocupa el quinto lugar, detrás de Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), Christine Lagarde (presidenta del Banco Central Europeo), Sanae Takaichi (primera ministra de Japón) y Giorgia Meloni (primera ministra de Italia).

El reconocimiento a nuestra presidenta se suma a otro reciente: el New York Times incluyó a Sheinbaum en su lista de las 67 personas más elegantes del 2025, destacando su estilo singular que integra ropa con bordados y textiles tradicionales de comunidades indígenas mexicanas. El medio también resaltó que durante su primer año en el cargo, la presidenta ha adoptado medidas para defender el trabajo artesanal, impidiendo imitaciones no autorizadas de esos diseños.

Esta doble distinción refleja tanto la influencia política de Sheinbaum como su talento para construir una imagen pública con raíces culturales. En su primer año de gobierno, ha mantenido los programas sociales del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, incorporando nuevos apoyos: ayudas a mujeres mayores de 60 a 64 años, becas a estudiantes y un proyecto de salud a domicilio para adultos mayores y personas con discapacidad. Además, ha logrado una reducción del 32% en homicidios intencionales en 11 meses y aprobado reformas constitucionales que, según ella, “revierten prácticas neoliberales y fortalecen la democracia”.

En un escenario global donde la participación femenina en puestos de poder sigue siendo limitada, el lugar de Sheinbaum en el ranking de Forbes se erige como un hito para la representación femenina en América Latina y el mundo.