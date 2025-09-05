La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que abrirá registro para el Seguro de desempleo en la Ciudad de México (CDMX), el cual solo realizará un sólo día; te decimos los requisitos.

Y es que el Seguro de desempleo es un programa cuya finalidad es brindar un apoyo económico a aquellas personas que han perdido su trabajo de manera involuntaria, en tanto logran encontrar una nueva oportunidad laboral.

Ante esto te compartimos toda la información que necesitas saber acerca del Seguro de desempleo, para que tengas todo listo durante el único día de registro que se habilitará en CDMX.

Seguro de desempleo CDMX abre un sólo día: requisitos

La STyFE en la CDMX informó que abrirá un sólo día de registro para que las personas que han perdido su trabajo puedan solicitar el Seguro de desempleo.

De acuerdo con la dependencia, dicho registro se llevará a cabo el día martes 9 de septiembre de 2025, el cual estará habilitado desde las 00:00 horas, a las 23:59 horas de ese día .

No obstante, antes de ingresar tu información, las personas interesadas deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en alguna de las 16 alcaldías de la CDMX

Tener entre 18 a 64 años 9 meses de edad

Haber perdido el trabajo de manera involuntaria del 1 de enero de 2023 a la fecha

Haber trabajado 6 meses seguidos en un empleo formal entre el 2023 y 2024

No ser beneficiario de algún otro programa de apoyo social federal o propio de la CDMX

Cabe señalar que el Seguro de desempleo otorga un apoyo económico de 3 mil 439 pesos, el cual será entregado hasta por un periodo de tres meses .

Desempleo en México (Graciela López / Cuartoscuro)

Seguro de desempleo CDMX abre un sólo día: así podrás registrarte

En caso de que cumplas los requisitos y estés interesado en solicitar el Seguro de desempleo en CDMX, a continuación te compartimos lo que necesitas saber para poder realizar el registro.

El primer paso para el registro es generar tu llave CDMX-Expediente a través de la página oficial: www.llave.cdmx.gob.mx.

Una vez tengas activa tu cuenta, deberás reunir tu documentación oficial:

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP Actualizada

Documentación para acreditar la pérdida involuntaria del empleo.

Carta compromiso firmada por el solicitante

Carta bajo protesta de decir verdad.

Tras identificar que cumples los requisitos y reúnas la documentación correspondiente, deberás ingresar a la página: www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

Una vez hayas hecho este paso, adjunta toda la documentación posible y la aplicación te indicará cuál será el siguiente paso a seguir.