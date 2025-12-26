Sheinbaum resalta baja desocupación en México al cierre de 2025

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum destaca la baja desocupación en México a unos días de cerrar el 2025.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados” Claudia Sheinbaum

México se ubicó entre los países con menor desempleo del mundo, este es el lugar que ocupa a nivel mundial.

Claudia Sheinbaum destaca la baja desocupación en México al cierre del 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que México cerró el 2025 con una tasa de desocupación del 2.7%, lo que coloca al país como el segundo con menor desempleo a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió una grafica comparativa en la que se muestra que México solo es superado por Japón que tiene un 2.6%.

De acuerdo con la grafica compartida, se puede observar que México se ubica por encima de economías importantes como:

Alemania con 3.8%

Países Bajos 4%

Australia 4.3%

Estados Unidos 4.6%

Irlanda 4.9%

En los últimos lugares de los países que tienen mayor desocupación se encuentran:

España 10.5%

Finlandia 10.3%

Suecia 9.1%

Francia 7.7%

En su mensaje, Claudia Sheinbaum afirmó que “la Transformación da resultados”.

La tasa de desocupación en 2025 en hombres es del 2.7% y en las mujeres es de 2.4 por ciento.

Pese a la baja desocupación en México, hubo un aumento respecto al 2024

De acuerdo con la publicación de donde Presidencia tomó la información, México aumentó la cifra de desempleo en este último año.

Y es que se dio a conocer que en 2024 la cifra fue de 2.4 por ciento.

Además de que este año se aumentó la cantidad de mujeres que no tienen una ocupación, lo mismo pasó con los hombres, pero en menor proporción.

En 2024 la tasa de desempleo en hombres fue de 2.6%; en mujeres fue de 2.2%.

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de personas que buscan trabajo activamente y no logran encontrarlo.