La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto vacantes de trabajo para formar parte de su equipo cubriendo los puestos de peritos forenses y oficiales investigadores; estos son los requisitos.
Como parte del proceso de reclutamiento de personal eventual de transición en el ejercicio 2025, la FGR ha abierto 30 plazas para peritos forenses y 250 para oficiales investigadores de la dependencia.
¿Quieres trabajar en la FGR? Te decimos cuáles son los requisitos para las vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores, así como los procesos para la postulación al trabajo.
FGR da requisitos para vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores
La FGR lanzó vacantes para trabajar como peritos forenses y oficiales investigadores de esta dependencia de seguridad; a continuación te damos los requisitos para ambas ofertas:
- Ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de derechos
- Título de nivel superior y cédula profesional
- Haber acreditado el Servicio Militar Nacional (si es el caso)
- Edad entre 23 y 40 años de edad
- Contar con las condiciones óptimas de salud tanto físicas como mentales y emocionales
- Tener experiencia mínima de un años en derecho procesal, derecho penal, investigación policial, investigación y persecución de delitos, derechos humanos y/o derecho constitucional
- Estar inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes del SAT
- No consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo
- Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales
- No estar en suspensión, destitución, inhabilitación o condena por resolución firme de naturaleza administrativa
- Tener buena conducta y no haber sido condenada por sentencia ejecutoriada como responsable de un delito doloso o culposo por el que proceda la prisión preventiva oficiosa
- Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia a cualquier entidad federativa del país
- Sustentar y aprobar el examen escrito/electrónico de conocimientos generales, entrevista y las diferentes evaluaciones
Cabe mencionar que estos requisitos aplican para ambas vacantes, solo para la de peritos forenses se especifica el requerimiento de una licenciatura en medicina con alguna especialidad en medicina legal o forense.
Cómo postularse a una de las vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores de la FGR
Si te interesa postularte para alguna de estas vacantes de la FGR, aún alcanzas postularte y debes ser minucioso pues el proceso de reclutamiento es riguroso y está dividido en etapas para asegurar la idoneidad de los aspirantes.
Te decimos todos los filtros que debes cumplir para las vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores de la FGR:
- Registro en el SIRSI
- Revisión, cotejo de documentos y validación virtual vía Microsoft Teams.
- Examen de Conocimientos aplicado de manera presencial en sedes de la FGR
- Entrevista virtual para evaluar habilidades con modelo CERP
- Presencial en sedes de la FGR en todo México, con calificación mínima de 7.0.
- Evaluaciones de Control de Confianza y Competencias que incluyen exámenes socioeconómico, médico, psicológico, poligráfico y toxicológico