La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto vacantes de trabajo para formar parte de su equipo cubriendo los puestos de peritos forenses y oficiales investigadores; estos son los requisitos.

Como parte del proceso de reclutamiento de personal eventual de transición en el ejercicio 2025, la FGR ha abierto 30 plazas para peritos forenses y 250 para oficiales investigadores de la dependencia.

¿Quieres trabajar en la FGR? Te decimos cuáles son los requisitos para las vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores, así como los procesos para la postulación al trabajo.

Perito de la FGR (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro )

FGR da requisitos para vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores

La FGR lanzó vacantes para trabajar como peritos forenses y oficiales investigadores de esta dependencia de seguridad; a continuación te damos los requisitos para ambas ofertas:

Ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de derechos

Título de nivel superior y cédula profesional

Haber acreditado el Servicio Militar Nacional (si es el caso)

Edad entre 23 y 40 años de edad

Contar con las condiciones óptimas de salud tanto físicas como mentales y emocionales

Tener experiencia mínima de un años en derecho procesal, derecho penal, investigación policial, investigación y persecución de delitos, derechos humanos y/o derecho constitucional

Estar inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes del SAT

No consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo

Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales

No estar en suspensión, destitución, inhabilitación o condena por resolución firme de naturaleza administrativa

Tener buena conducta y no haber sido condenada por sentencia ejecutoriada como responsable de un delito doloso o culposo por el que proceda la prisión preventiva oficiosa

Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia a cualquier entidad federativa del país

Sustentar y aprobar el examen escrito/electrónico de conocimientos generales, entrevista y las diferentes evaluaciones

Cabe mencionar que estos requisitos aplican para ambas vacantes, solo para la de peritos forenses se especifica el requerimiento de una licenciatura en medicina con alguna especialidad en medicina legal o forense.

Cómo postularse a una de las vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores de la FGR

Si te interesa postularte para alguna de estas vacantes de la FGR, aún alcanzas postularte y debes ser minucioso pues el proceso de reclutamiento es riguroso y está dividido en etapas para asegurar la idoneidad de los aspirantes.

Te decimos todos los filtros que debes cumplir para las vacantes de peritos forenses y oficiales investigadores de la FGR: