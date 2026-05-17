La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la CDMX descarta caída de viga en San Antonio Abad hoy sábado 16 de mayo; la estructura de metal se deslizó a nivel de piso.

“Se suscitó el deslizamiento de una estructura metálica que se encontraba a nivel de piso del área delimitada”. Secretaría de Obras y Servicios

El comunicado se compartió después de que circulara la versión del desplome de una viga por construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan, por lo que la SOBSE aclaró lo que sucedió.

Descarta Secretaría de Obras caída de viga en San Antonio Abad

Mediante un comunicado, la Secretaría de Obras descartó la caída de viga sobre la Calzada de San Antonio Abad, a la altura de Chabacano, sólo “se suscitó el deslizamiento de una estructura metálica”.

El incidente, explicó la dependencia, “provocó afectaciones materiales menores en un vehículo particular que circulaba por la zona”, sin que hubiera lesionados.

Secretaría de Obras descarta caída de viga en San Antonio Abad (Especial)

La Secretaría de Obras confirmó que la empresa a cargo de la obra, de inmediato garantizó la atención y reparación de los daños ocasionados al automóvil.

Asimismo, la SOBSE indicó que durante la obra se han tomado medidas de seguridad en el montaje y construcción.

Por lo que no se realizaba ninguna maniobra, ya que estas se llevan a cabo por las noches con la vialidad cerrada.

Además, la Secretaría de Obras detalló los protocolos de seguridad que sigue.

“Dicha logística inicia una vez que el Sistema de Transporte Colectivo Metro detiene sus funciones a las 22:00 horas y realiza el corte de energía, permitiendo el inicio seguro de las maniobras de montaje a las 22:45 horas aproximadamente. Para resguardar el entorno urbano, la SOBSE implementa medidas de seguridad a nivel de calle durante el día, consistentes en la colocación y conservación de dovelas en posición para proteger la zona de obra durante las 24 horas, respaldadas por inspecciones continuas para su preservación. Asimismo, se cuenta con señalización clara y la presencia constante de bandereros dedicados a agilizar la vialidad y brindar apoyo integral a los peatones que transitan por el área." Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE)

Secretaría de Obras descarta caída de viga en San Antonio Abad (@SOBSECDMX / X)

Deslizamiento de viga en San Antonio Abad: conductora afectada narra cómo ocurrió el incidente

En redes, una conductora identificada con el nombre de Jania contó cómo fue afectada por el desplazamiento de la viga en San Antonio Abad.

Según el testimonio la conductora alcanzó a volantear, sin embargo, una viga chica que estaba sobre un más grande, alcanzó a pegarle a su vehículo mientras circulaba por el carril abierto al tránsito.

Afortunadamente, los hechos se quedaron en un susto y daños materiales para la conductora. Aunque puntualizó que no había señalamientos ni personal que desviara la circulación al momento del incidente.

“Pudo haber pasado un accidente y no contarlo, pero afortunadamente pues estamos bien”, confirmó la persona afectada.