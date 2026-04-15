La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de producción de la nueva Nissan NP300/Frontier en la Planta A1 de Nissan, proyecto que representa una inversión de 96 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos directos e indirectos.

Durante su mensaje, la mandataria agradeció la confianza de la empresa en la entidad y destacó que Aguascalientes ofrece condiciones sólidas para el crecimiento industrial. Subrayó que esta expansión es una señal de confianza que permite proyectar un futuro con optimismo, certidumbre y desarrollo económico.

Tere Jiménez resalta a Nissan como clave en innovación y crecimiento industrial

Tere Jiménez reconoció a las y los trabajadores de la planta por su compromiso con la calidad y la innovación, destacando su esfuerzo como clave para posicionar a la entidad en la industria automotriz.

Señaló que los vehículos de esta nueva línea representan tecnología especializada, trabajo constante y resistencia, cualidades que distinguen al talento local y lo colocan en condiciones de competir a nivel global.

Por su parte, Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, afirmó que con este proyecto Aguascalientes se consolida como el principal centro logístico industrial de la compañía en América Latina.

La incorporación de la primera línea de ensamble de pick-ups marca el inicio de una nueva etapa para la empresa en México, respaldada por 18 años consecutivos de liderazgo en el mercado nacional.

Tere Jiménez impulsa producción de Nissan Frontier en Aguascalientes. (Cortesía)

Aguascalientes se posiciona como hub automotriz de alcance internacional

El encargado del Sector de Electromovilidad de la Secretaría de Economía, Rodolfo Osorio, destacó que Aguascalientes es un ejemplo del impulso para consolidar a México como un referente en manufactura avanzada a nivel global.

Asimismo, David Johnson, vicepresidente senior regional de Manufactura de Nissan Américas, subrayó que el estado se fortalece como un hub automotriz de exportación, al concentrar producción proveniente de otras plantas como CIVAC-Morelos y Argentina.

En tanto, Joan Busquets informó que, con la incorporación de la Nissan Frontier, el complejo suma seis modelos producidos, con una capacidad superior a 580 mil unidades anuales y más de 790 robots, consolidándose como uno de los centros industriales más importantes de la compañía en Latinoamérica.