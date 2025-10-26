El video del hombre que murió tras estar colgado en una de las ventanas del Tren Ligero de Guadalajara, Jalisco se volvió viral este fin de semana.

El terrible incidente despertó la curiosidad de los usuarios de redes sociales, así como de los pasajeros que viajaban en este vagón del Tren Ligero de Guadalajara quienes vieron morir al hombre.

Este accidente ocurrió el pasado 24 de octubre por la tarde cuando decenas de usuarios del Tren Ligero de Guadalajara usaban este medio de transporte que tuvo que interrumpir sus servicios.

#PorSiNoLoViste |



El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó, que un hombre murió tras viajar colgado de una ventana del Tren Ligero de Guadalajara, ya indagan cómo llegó hasta ese sitio.

Éste hecho provocó la suspensión parcial del servicio. QEPD #ImágenesFuertes… pic.twitter.com/7WiYsA5k2H — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 26, 2025

Tren Ligero de Guadalajara interrumpió sus servicios tras muerte de hombre en uno de sus vagones

A las 18:17 horas del pasado 24 de octubre, el Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (SITEUR) de Guadalajara, Jalisco anunció en redes sociales la interrupción de su servicio.

Esto, tras un hecho ajeno “a la operación registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva“ de la Línea 1.

“#AlertaSITEUR-El servicio de la #Línea1 de #MiTren se encuentra detenido debido a un incidente ajeno a la operación registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva. Personal realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación a la brevedad posible.” SITEUR de Guadalajara en X

Aunque en ese momento no detallaron que se trataba de la muerte de un hombre, de aproximadamente 25 años, que estaba colgado al exterior de una de las ventanas de uno de los vagones del Tren Ligero de Guadalajara.

Como se puede observar en el video viral de redes sociales, el hombre que estaba colgado en la ventana del este vagón del Tren Ligero de Guadalajara, permanecía con su cabeza y medio cuerpo dentro de la unidad, mientras que el resto estaba por fuera.

Al instante de pasar por el túnel se golpeó abruptamente contra la estructura del mismo, lo que le provocó la muerte.

Por este motivo es que el SITEUR detuvo la marcha del Tren Ligero de Guadalajara, mientras los servicios de emergencia trabajaban para retirar el cuerpo de este hombre y llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco.

Más tarde, ese mismo día, el Tren Ligero de Guadalajara retomó su servicio de manera regular tras un par de horas de su irrupción.

#AlertaSITEUR | El servicio de la #Línea1 de #MiTren se encuentra detenido debido a un incidente ajeno a la operación registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva. Personal realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación a la brevedad posible. pic.twitter.com/jWrrF6e00I — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) October 25, 2025

Las autoridades de Jalisco siguen indagando cómo el hombre llegó a este lugar sin ser detenido .

Por ahora, se desconoce la identidad del fallecido, así como la razón del porque colgaba de la ventana de este vagón del Tren Ligero de Guadalajara.