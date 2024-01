El precandidato al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Santiago Taboada, compartió un video en el que embarró al presidente AMLO en la agresión en contra de Paola Suárez.

Por medio de sus redes sociales, Santiago Taboada compartió un video en el que se pronunció por la agresión que sufrió Paola Suárez el pasado miércoles 10 de enero.

Al lamentar el acto de violencia que sufrió la influencer trans, el precandidato al gobierno de la CDMX embarró al presidente AMLO de lo ocurrido e incluso lo culpó por los hechos.

Cabe destacar que el 10 de enero, la influencer Paola Suárez fue ingresada al hospital luego de que fue brutalmente golpeada por su pareja José de Jesús Castro Gómez.

Desde la perspectiva del ex alcalde de Cuajimalpa, Santiago Taboada, la agresión de la que fue víctima la influencer, Paola Suárez, es responsabilidad del presidente AMLO.

Así lo indicó el precandidato opositor al gobierno de la CDMX, a través de un video en el que condenó el ataque violento que sufrió Paola Suárez por parte de su pareja.

Y es que en el mensaje que difundió, Santiago Taboada afirmó que el crimen de odio, ocurrió como resultado de los “discursos que nos dividen” pronunciados por AMLO.

Lo anterior debido a que si bien Santiago Taboada no mencionó el nombre del presidente, afirmó que los mensajes de división son lanzados desde las conferencias mañaneras.

Siguiendo con su pronunciamiento, Santiago Taboada advirtió que no se pueden seguir permitiendo las agresiones en contra de quienes forman parte de la comunidad trans.

Sobre la violencia que vive ese sector, dijo que muchas víctimas trans no tienen acceso a la justicia y recordó que en México, dichas personas tienen una esperanza de vida de solo 33 años.

Debido a ello, indicó que no se puede permitir y se siga consecuentando la falta de justicia para la comunidad trans del país, por lo que expresó su solidaridad a Paola Suárez.

Incluso, el precandidato al gobierno de la CDMX garantizó que dará acompañamiento a la influencer con el fin de poder esclarecer y dar con el responsable de la agresión.

“No podemos permitir que hoy para Paola y muchas víctimas trans no exista la justicia, hoy en este país esta comunidad tienen tn solo 33 años de esperanza de vida. No podemos permitir y no podemos seguir permitiendo que no haya justicia.

Paola, toda mi solidaridad y todo mi acompañamiento para que podamos esclarecer y podamos dar con ese responsable”

Santiago Taboada