La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló que tiene un “admirador secreto” y presumió el arreglo de rosas que le envió.

En un video compartido en su cuenta de Tik Tok, Sandra Cuevas confesó que tal parece que alguien la quiere conquistar, pues le llegó a su oficina un arreglo de más de mil rosas rojas de regalo.

La edil se mostró impresionada por el ramo de rosas rojas y aseguró que nunca le había gustado tanto uno como el que recibió de su nuevo admirador secreto.

“Me parece que alguien me quiere conquistar. Vean nada más lo que me llegó el día de hoy a mi oficina, hace ratito. Más de mil rosas, vean que belleza. Nunca me había gustado tanto un arreglo. Muchas gracias”, señaló Sandra Cuevas en el video de TikTok.

Usuarios aprovechan para expresar adjudicarse envío de arreglo floral a Sandra Cuevas

Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presumió el arreglo floral que le regaló su nuevo “admirador secreto”, sus seguidores aprovecharon para adjudicarse el regalo.

“Que bueno que te gustó. luego te envío otro mejor”; “espero te haya gustado”;”Que bueno que te gustó, escogí las mejorcitas”, dejaron en los comentarios del video, a los que la alcaldesa respondió con un emoji enrojecido.

Incluso, hubo quienes bromearon con el regalo y aseguraron que lo había enviado el senador Ricardo Monreal o los dueños del restaurante La Polar.

Sandra Cuevas: Hija de Ricardo Monreal le regala peluches coleccionables de su papá

También esta semana, alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presumió una colección de peluches “Monris” —también conocidos como “Monrealitos” o “Monriluches”— muñecos caricaturizados del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

En su cuenta de Twitter, Sandra Cuevas publicó una foto con la activista Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal y quien le regaló la colección de los Monris a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

El regalo consta de una caja tipo estuche con las iniciales del senador morenista “RMA” y cinco peluches “Monris” en su interior, entre los que destacan uno color dorado, otro con una guayabera y otro más que porta una playera de la asociación civil fundada por Catalina Monreal llamada “Rosa Mexicano”.