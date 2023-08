Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc compartió que su gobierno tuvo que atender el socavón que se reportó en la colonia Roma a pesar de que la atención correspondía a Martí Batres como jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la alcaldesa Sandra Cuevas, Martí Batres está ocupado en la politiquería en lugar de atender las vías primarias de la capital.

Asimismo, dijo que el gobierno de la CDMX está gastando dinero en campañas y no está pendiente de atender los trabajos que les corresponde, como atender las vías primarias de la capital del país.

“En lugar de gastar tanto dinero en campañas, mejor hubieran venido a atender lo que deben atender que es las vías primarias, la carpeta asfáltica” Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

Esto por el socavón que se generó por el rompimiento del tubo de drenaje en avenida Monterrey.

Sandra Cuevas acusa a gobierno de Martí Batres de generar socavón por no atender bache en colonia Roma

Sandra Cuevas compartió que el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc atendió el socavón que se creó en la colonia Roma pese a que se trataba de un trabajo que correspondía a Martí Batres.

La alcaldesa además aprovechó para exigir al jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, dejar la politiquería y ponerse a trabajar para que se puedan resolver los principales problemas de la capital como son los frecuentes socavones.

Sandra Cuevas reiteró que las vías principales de la ciudad deben ser atendidas por el gobierno de la entidad y compartió que la falta de una atención profunda a sus denuncias generaron el sócavon.

De acuerdo con Cuevas, el socavón en la colonia Roma previamente era un bache que su gobierno denunció al gobierno de la CDMX para su atención, pero sólo lo parchaban y ponían su logotipo.

“Estamos atendiendo un socavón, hoy ya un socavón, antes un bache que estuvimos insistiendo al gobierno de la Ciudad de México que debía atenderlo. Vinieron, lo parcharon, le pusieron el logotipo de la Ciudad de México pero no atendieron a profundidad…Es importante dejar en claro la competencia de cada quien. Al gobierno de la ciudad pues le toca atender estas vías primarias pero no lo hace” Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

Estamos atendiendo urgentemente el socavón en la calle de #Monterrey a la altura de #Chiapas en la col. #Roma, en vía primaria. Era un bache que denunciamos al @GobCDMX e insistimos en su atención. Por meses he señalado el abandono de las vías primarias y ahora sus consecuencias. pic.twitter.com/P3mg7PVJRe — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 24, 2023

La alcaldesa aclaró que si no lo pueden atender, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc lo hará de manera integral para que no haya más complicaciones en la vía, a pesar de que esta atención no corresponde al gobierno local.

Sandra Cuevas llama a Martí Batres a dejar la politiquería y trabaje por la CDMX

Por otra parte, Sandra Cuevas invitó a Martí Batres a “hacer su chamba” y dedicar los recursos que corresponden para las vías primarias de la CDMX en atenderlas de manera integral.

Cuevas pidió a Batres que se deje de grillas y politiquería y se ponga a trabajar por la capital porque “la gente ya esta fastidiada”.

Asimismo, aseveró que “si no lo pueden hacer” ella, desde su gobierno se va a hacer cargo como lo ha hecho en otras vías primarias de la alcaldía Cuauhtémoc con recursos locales, pese a que no se les asigna lo suficiente para dar atención a la carpeta asfáltica.

Sandra Cuevas compartió que ha usado recursos de la alcaldía y propios para poder realizar estos trabajos de reparación, por lo que les exigió que, si no pueden realizar el trabajo, “entonces ya váyanse”.