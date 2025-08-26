Tu historia como la mía, programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, no logró su cometido y sale del aire aún con 8 programas pendientes.
El programa, producido por Andrés Tovar para TV Azteca, se estrenó el pasado 3 de agosto y no tuvo el rating esperado.
Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara sale del aire
Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara y producido por Andrés Tovar, sale del aire y deja —al menos— 8 programas pendientes.
La decisión de TV Azteca no solo incluye su retiro de la barra de programación en México, sino también en Centroamérica.
De acuerdo con el periodista Artemio Chávez, el proyecto de TV Azteca con Rocío Sánchez Azuara “fracasó a lo grande”.
Y las ocho entregas restantes ya grabadas, quedaron archivadas sin fecha de transmisión:
- Fey, de 52 años de edad
- Lidia Ávila, de 45 años de edad
- Laura Flores, de 62 años de edad
- Jaime Camil, de 52 años de edad
- Pablo Ruiz, de 50 años de edad
- Sheyla Tadeo, de 52 años de edad
- Emir Pabón, de 45 años de edad
- Saúl “El Jaguar”, de 37 años de edad
El programa de Rocío Sánchez Azuara cambió de día en un intento de captar más televidentes, pasando del domingo a sábado.
Pese a las modificaciones, las cifras no mejoraron y el sábado 23 de agosto se tomó la decisión de no transmitir Tu historia como la mía en Azteca Uno.
En su lugar retransmitieron Acércate a Rocío: Al límite, otro programa de Rocío Sánchez Azuara.
¿Rocío Sánchez Azuara es la culpable del fracaso de Tu historia como la mía?
Tu historia como la mía buscaba competir en horario con La Casa de los Famosos México 2025, pero salió del aire.
La propuesta presentada como “el primer reality talk show” en la televisión mexicana, no pudo conectar con la audiencia con solo tres capítulos transmitidos.
De acuerdo con analistas, la imagen de Rocío Sánchez Azuara ya estaría desgastada en televisión.
Hasta el momento, ni Rocío Sánchez Azuara ni Andrés Tovar se han pronunciado públicamente sobre la cancelación de Tu historia como la mía.