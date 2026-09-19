Alumnos de la Prepa 17 de El Salto, en el estado de Jalisco, realizaron una fuerte protesta por presuntos casos de acoso sexual que se le atribuyen a maestros de la institución.

La manifestación surgió como respuesta a la presunta inacción por parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG) frente a múltiples denuncias dirigidas hacia integrantes del cuerpo docente.

Alumnos de Prepa 17 de El Salto protestan por casos de acoso sexual de maestros

De acuerdo con videos de la protesta, algunos alumnos escalaron la fachada para retirar elementos del letrero principal e irrumpieron en la infraestructura escolar.

Esto provocó que dejaran daños importantes en el área de torniquetes de acceso, así como en la zona de sanitarios.

La indignación estudiantil cobró fuerza debido a que, según los manifestantes, existían antecedentes de quejas, capturas de pantalla con mensajes y reportes que nunca fueron atendidos por la dirección.

Por ello, los estudiantes de la Prepa 17 la acusan de proteger a profesores con años de antigüedad pese a estar señalado por actos de acoso sexual.

Alumnos de Prepa 17 de El Salto protestan por casos de acoso sexual de maestros (Captura)

Para visibilizar sus exigencias, en los muros de la escuela se colocaron pancartas con frases como “Esto no se siente como mi segunda casa”, acompañadas por pintas con los nombres de los presuntos acosadores.

Alumnos no participantes señalaron la urgencia de que la directiva de la Prepa 17 de El Salto tome cartas en el asunto y atienda oportunamente las quejas para evitar este tipo de desenlaces.

En tanto, otros estudiantes manifestaron su rechazo a los destrozos, considerando que las afectaciones a la infraestructura representan actos de vandalismo que no resuelven el problema de fondo y solo afectan su desempeño académico.

Debido a las protestas, las clases fueron suspendidas, además de que hasta el momento no han difundido alguna postura frente a las acusaciones contra maestros.