La jefa de gobierno Clara Brugada, anunció el “canto a la resistencia latinoamericana” en un concierto en el Zócalo con Residente.

A través de un video en redes sociales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), compartió la “gran noticia” sobre Residente en el Zócalo en septiembre próximo.

Aquí te decimos todo lo que sabemos del próximo concierto gratuito de Residente en la capital del país.

¿Cuándo es el concierto de Residente en el Zócalo?

De acuerdo con el anuncio de la jefa de gobierno CDMX, Clara Brugada, René Pérez Joglar, Residente, se presentará en el Zócalo del Centro Histórico capitalino.

El concierto del artista puertorriqueño será el próximo sábado 6 de septiembre de 2025.

¿A qué hora es el concierto de Residente en el Zócalo?

El concierto de Residente en el Zócalo está programado para dar inicio a las 20:00 horas del sábado 6 de septiembre.

La jefa de gobierno resaltó que el gobierno de Residente “es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. Te esperamos en este maravilloso Zócalo”.

Cabe recordar que los conciertos organizados por el gobierno capitalino son gratuitos; sin embargo, aún no se dan a conocer los detalles para el ingreso a esta plaza el día del concierto.

#BuenosDías



Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



¿Están listos?

¿Qué va a cantar Residente en su concierto en el Zócalo?

Hoy 16 de agosto la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el concierto de Residente en Zócalo de la CDMX el próximo 6 de septiembre a las 20:00horas.

Sin embargo, hasta el momento no se desconocen detalles sobre el setlist o posibles invitados especiales para el día del concierto.

Asimismo, el cantante puertorriqueño no ha compartido información en redes sociales sobre su próxima presentación gratuita en la capital de México,

Mientras surge más información, aparta la fecha y recuerda que, al tratarse de un concierto masivo y gratuito es necesario llegar con anticipación.