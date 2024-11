Residente recordó el difícil momento que vivió cuando pensó en la muerte arriba de un edificio, pero la voz de su mamá lo salvó.

René Pérez Joglar, ex integrante de Calle 13, se ha convertido en uno de los cantantes más populares en la industria de la música.

A través de las letras de sus canciones, Residente -de 46 años de edad- suele sincerarse sobre varios aspectos de su vida.

En un momento de sinceridad, Residente sorprendió a sus seguidores al abrirse sobre un oscuro momento que vivió durante una de sus visitas a México.

Residente acudió al podcast de Chente Ydrach, donde se abrió sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

Durante su entrevista, Residente habló sobre un episodio de su vida que nadie sabía, incluso no lo había comentado con sus hermanos.

Residente recordó que pensó en la muerte arriba de un edificio, justo cuando se encontraba en México.

En ese momento, Residente la estaba pasando mal porque se encontraba en medio de su divorcio.

Fue en 2017 cuando Residente estaba por presentarse en el Auditorio Nacional, pero un día antes sufrió una crisis que lo hizo pensar en la muerte.

Al borde del llanto, Residente destacó que se dio cuenta que si brincaba ya no podría ver de nuevo a su familia.

Residente recordó que en el único momento en el que pensó quitarse la vida, la voz de su mamá lo salvó.

Y es que, al tener esos pensamientos oscuros, Residente tomó la decisión de llamar a su casa, esperando que su mamá le contestara, pero no sabía si lo haría.

Aunque su mamá no sabía de la crisis que estaba viviendo, Residente recordó que le habló de una manera muy tranquila.

Residente destacó que su mamá lo calmó, lo hizo recapacitar y pudo superar la crisis que estaba teniendo.

“Recuerdo que le dije que no quería estar aquí, en ese momento no estás pensando bien, y ella me calmó, yo no sé..., mi mamá tiene una habilidad, yo no sé si sabía lo jodido que estaba, por lo que yo estaba pasando, pero ella me habló de una manera tan tranquila; siempre ha resuelto las cosas tranquila cuando son momentos bien tensos, ella me habló como si supiera que iba a pasar”

Residente