Servicios de emergencia en la Ciudad de México (CDMX) se encuentran en la zona arqueológica de Cuicuilco en la colonia Parques del Pedregal de Tlalpan por la búsqueda de dos mujeres presuntamente atrapadas.

De acuerdo con la declaración de un hombre en presunto estado de intoxicación, dos mujeres en situación vulnerable habrían entrado a la zona cavernosa donde presuntamente se venció una piedra y habrían quedado atrapadas.

Los hechos ocurren en la zona arqueológica de Cuicuilco, ubicada en Insurgentes y Periférico, en la colonia Parques del Pedregal de la alcaldía Tlalpan.

Servicios de emergencia buscan a dos mujeres en zona de Parques del Pedregal

Hasta el lugar llegaron ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicos (ERUM), personal de Protección Civil de la alcaldía Tlalpan y otros servicios de emergencia.

El hombre dijo que las mujeres en situación vulnerable acudían normalmente a la zona de grietas para dormir y resguardarse por la noche.

El reporte de la zona de desaparición es en la zona donde se encuentra la escultura Hombre de Paz de Constantino Nivola que pertenece a la llamada Ruta de la Amistad.

¿Falsa alarma? Servicios de emergencia actúan ante reporte de dos mujeres desaparecidas

Los servicios de emergencia han hechos revisiones minuciosas por protocolo a pesar de que la situación pudo haber sido una falsa alarma.

Hasta el momento no han hallado a las personas ni han tenido éxito con la técnica de reconocimiento de voz.