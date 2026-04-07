La supuesta escena de abandono de un niño en Tlalpan, difundida en video y que generó gran indignación, fue aclarada por la Policía de CDMX como una “broma”.

“Los oficiales localizaron el vehículo color gris, a su conductor y al menor de cinco años de edad. De acuerdo con el hombre jugaba con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil” Policía CDMX

Los hechos ocurrieron en la colonia Cuchilla de Padierna, donde autoridades encontraron al menor de edad dentro del vehículo junto al adulto responsable.

Sin embargo, la explicación oficial no calmó el enojo de vecinos y usuarios en redes sociales, quienes acusan maltrato infantil y cuestionan que el hombre identificado como Héctor Daniel González siga en libertad.

Genera indignación libertad del hombre que “bromeó” con “abandonar” a niño en Tlalpan

La Policía de CDMX aseguró que encontró al hombre y al niño, por lo que no habría sido abandonado, que tomó los datos del auto y del menor de edad para reportar al Ministerio Público para la investigación correspondiente y seguimiento del caso.

Vecinos de la zona y usuarios de redes sociales han expresado su indignación debido a que señalaron se trata de maltrato infantil no de una “broma”.

Otros más expresaron su enojo debido a que el hombre sigue en libertad y debido a que no han intervenido instituciones de protección de la infancia.

Vecinos dijeron a Nmás que la policía acudió al lugar y que pidieron las cámaras de videovigilancia, por lo que las diligencias terminaron alrededor de la media noche del 6 de abril. Los hechos habrían ocurrido a las 21:17 horas.

Revelan identidad del hombre que bajó a niño del carro en Tlalpan

El periodista Carlos Jiménez reveló que el hombre responsable de la supuesta “broma” o “juego” se llama Héctor Daniel González.