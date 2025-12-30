Organización de Repartidores Unidos De México temen que reforma laboral en este sector ‘mate’ su trabajo en plataformas.

Saúl Gómez, representante de Repartidores Unidos de México expresó en entrevista para MVS su preocupación por implementación de reforma laboral que está por ahora en estado piloto.

Entre las críticas y preocupaciones que han encontrado los repartidores de esta reforma laboral en piloto son mayores descuentos aplicados a los trabajadores de las plataformas para cubrir sus gastos operativos, así como prestaciones, entre otros.

Por estas razones repartidores temen que reforma ‘mate’ su trabajo en plataformas

De acuerdo con este representante las preocupaciones entre conductores y repartidores es que este esquema de la reforma laboral que está en piloto, pueda matar su trabajo en las plataformas.

Entre las razones son:

Falta de claridad de cantidad de repartidores incorporados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque esta prestación de ley no está generalizada

Afiliación al IMSS como no opcional lo que genera descuentos de cuotas automáticas a repartidores de su ganancia final

Repartidores que no alcanzan el mínimo requerido de sueldo pese a descuentos de cuotas automáticas implementadas por plataformas

Gastos operativos que siguen recayendo directamente en los repartidores, los cuáles no son realmente calculados directamente

Caída en la demanda de trabajo para los repartidores

Mala atención en el IMSS

No más impuestos injustificables como el 2 por ciento

Más impuestos para los repartidores, conductores, comercios, usuarios y plataformas

Cabe resaltar que el pasado 12 de diciembre, la organización de Repartidores Unidos de México entregó un oficio a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y al IMSS para expresar su preocupación por la prueba piloto de la reforma laboral para plataformas digitales, que está por concluir.

En ese oficio pidieron una reunión urgente tripartita para saber qué va a pasar después de la prueba piloto.