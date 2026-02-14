El podcast más escuchado en México, Relatos de la Noche, ha sorprendido a todos los escuchas con un episodio especial por el Día del Amor y la Amistad, dejando atrás las flores, cenas románticas y promesas de felicidad para convertirse en un escenario de experiencias paranormales.

Conducido por Uriel Reyes, Relatos de la Noche se ha consolidado como el podcast de terror más escuchado en México, y en su episodio especial de San Valentín presentó testimonios que dejaron a más de uno sin dormir.

Especial de terror por el 14 de febrero sorprende a fans de Relatos de la Noche

Uno de los relatos centrales gira en torno a una escapada romántica en Hidalgo, cuando una pareja decidió viajar a un poblado alejado para disfrutar de la tranquilidad de las montañas. Sin embargo, el ambiente del lugar, que estaba rodeado de calles solitarias, miradas incómodas y una cabaña rústica sin ventanas, generó tensión desde el inicio.

La situación fue escalando poco a poco hasta la madrugada del 14 de febrero, cuando el joven despertó a las 3:30 am, descubrió que su novia no estaba en la cama; al buscarla, la encontró en el patio en una situación bastante extraña, pues estaba inmóvil y mirando hacia el bosque bajo la luz de la luna.

Tras tocarla, la mujer reaccionó como si estuviera despertando de un trance profundo. Al día siguiente, la mujer no recordaba nada.

Al regresar a la ciudad, el joven notó cambios extraños en los comportamientos de la mujer: silencios prolongados, expresiones ausentes y murmullos durante la noche. El testimonio plantea una pregunta inquietante: ¿puede una experiencia paranormal alterar a una persona?

En el mismo especial se incluye otra narración ambientada en una curva, donde los adolescentes habrían presenciado un ritual con decenas de personas vestidas de rojo alrededor de una figura inquietante; sin embargo, al huir del lugar, comenzaron a reconocer a las personas que se encontraban en el lugar. Años después, el recuerdo sigue siendo motivo de terror.

Relatos de la Noche convierte el 14 de febrero en escenario de misterio (Cortesía)

Otra historia aborda un fenómeno aún más perturbador: llamadas telefónicas que llegan cada noche a las 2:13 a.m. desde el propio domicilio de una joven. En la grabación se escucha una respiración y un susurro que, según la protagonista, corresponde a su propia voz.

Con este contenido, Relatos de la Noche podcast refuerza su presencia en el mundo del terror paranormal en México, ofreciendo una alternativa distinta para quienes buscan algo más que romance en San Valentín. El episodio especial ya se encuentra disponible en plataformas digitales y YouTube, donde continúa acumulando reproducciones y comentarios de oyentes que aseguran no haber podido dormir después de escucharlo.