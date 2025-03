El mundo del internet se ha sacudido ante las fuertes acusaciones que enfrenta el youtuber Uriel Reyes, creador del popular canal de YouTube y podcast “Relatos de la Noche”.

Ha sido una mujer, quien se identifica como “prima hermana” de Uriel Reyes, quien lo ha denunciado a través de redes sociales por presunto abuso sexual.

Las reacciones a las fuertes acusaciones contra el youtuber Uriel Reyes no se han hecho esperar en el mundo digital, donde ya muchos internautas han mostrado su decepción al ver caer a otro de sus ídolos.

La denuncia contra Uriel Reyes, creador del podcast “Relatos de la Noche” fue publicada la tarde del lunes 10 de marzo, en Facebook.

La autora es una mujer identificada como Claudia Lerma, quien dice ser prima hermana de Uriel Reyes.

En su denuncia, Claudia Lerma acusa al youtuber de haber abusado sexualmente de ella desde los 13 y hasta los 14 años de edad .

La denunciante acusó que Uriel Reyes logró callarla cuando era niña, pero esa situación, indicó, la volvió fuerte.

Asimismo, Claudia Lerma acusó al creador de “Relatos de la Noche” de querer obligarla a tomarse algunas fotos.

La publicación incluye una foto de Uriel Reyes y un collage de imágenes en las que se puede observar a una mujer con poca ropa en poses sugerentes.

"Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte.¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias. #urielreyes"