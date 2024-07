Circula en redes el video de Juana Barraza “La Mataviejitas”, quien durante una entrevista pidió llorando que la dejen ir con su familia y se deje atrás la condena de 759 años de prisión que cumple por 16 asesinatos.

Juana Barraza “La Mataviejitas” es un personaje que se inscribió en el lado cruel de la historia de México por sus actos criminales y crueles cometidos en contra de las mujeres de la tercera edad.

Los cuales, tras estudiarse y dictarse como al menos 16 homicidios, le dieron una condena de 759 años en prisión a la mujer de ahora 66 años de edad que afronta complicaciones de salud.

“ Es mi anhelo más grande, estar con mi hija y mis nieto s” dice llorando en video “La Mataviejitas”, al suplicar por la recuperación de su libertad y que la dejen retomar el tiempo “perdido” con su familia.

Genera debate el video sobre la entrevista de Canal 14 a Juana Barraza “La Mataviejitas” luego de que esta confesara que estima que la dejen salir libre por un deseo de reecontrarse con su familia.

Y es que, ignorando que tiene una condena de 759 años en prisión por asesinar a 16 mujeres bajo engaños de ser trabajadora social o doméstica, Juana Barraza considera cumplir con condiciones para salir de la cárcel.

Según manifiesta llorando Juana Barraza, la sociedad debe tomar en cuenta su óptimo comportamiento tras las rejas y que su estado de salud es crítico por lesiones en la espalda, diabetes e hipertensión .

Así pues, el acceder a que la dejen libre para estar con su familia, no representaría ningún peligro dado que es una persona totalmenta cambiada a lo que se conoció de ella como “La Mataviejitas”.

Es lo que más pido, que me dejen ir para estar con mi hija y con mis nietos, eso es todo. Si no hice maldades antes, menos ahorita ya que estoy más vieja y enferma. ¿Pa’ qué? ¿Pa’ que se me suba el azúcar? ¿Pa’ que se me suba la presión? No muchas gracias, ya no.

Juana Barraza "La Mataviejitas"