Juana Barraza, mejor conocida como “La Mataviejitas”, regresó a prisión en la Ciudad de México (CDMX) tras ser hospitalizada de emergencia.

Fue el domingo 24 de mayo de 2026 cuando se informó que Juana Barraza -de 68 años- requirió ser trasladada a un hospital luego de presentar complicaciones de salud derivadas de su padecimiento de insuficiencia renal.

Juana Barraza, “La Mataviejitas”, continuará cumpliendo sentencia en prisión tras ser hospitalizada

Autoridades de la CDMX confirmaron que hoy lunes 25 de mayo de 2026, “La Mataviejitas” regresó al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla tras requerir una evacuación por emergencia médica.

Según se informó, Juana Barraza fue trasladada al Hospital Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, en donde fue estabilizada por médicos especialistas.

Una vez que su estado de salud mejoró y recibió el alta médica, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX la regresaron al penal de Santa Martha Acatitla en un dispositivo de seguridad para que continúe pagando su condena.

'La Mataviejitas' cumple una década tras las rejas (Cuartoscuro)

Cabe señalar que “La Mataviejitas” presenta complicaciones en su estado de salud desde 2023, cuando entonces sufrió una fractura de fémur por una caída accidental en prisión.

Juana Barraza se encuentra cumpliendo con una condena de 759 años en prisión, luego de que fuera hallada culpable por el asesinato de al menos 16 mujeres de la tercera edad.