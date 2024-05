Amairany Roblero González fue identificada como una de las víctimas de Miguel Cortés Miranda, el feminicida de Iztacalco; a continuación te contamos quién ere la joven que desapareció en 2012, y cuyos restos fueron encontrados en abril de este 2024.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) identificaron a 3 de las víctimas del feminicida de Iztacalco, algunas de ellas reportadas como desaparecidas desde años atrás, como Amairany Roblero.

La joven desapareció el 1 de agosto de 2012 , y fue Miguel Cortés Miranda el último en verla y hablar con ella; sin embargo, no fue hasta 12 años después, este 2024, que se confirmó que el químico la habría asesinado.

Los restos de Amairany fueron encontrados en el departamento del feminicida, quien fue detenido por las autoridades tras violar y asesinar a María José, una menor de 17 años de edad que se suma a sus víctimas.

Finalmente, a casi un mes de que se encontraron los restos óseos en la casa del feminicida de Iztacalco, la familia de Amairany Roblero recibió la confirmación de las autoridades, la joven es una de las víctimas identificadas.

La situación ha causado enojo y miedo en los mexicanos, pues el caso de Amairany Roblero solo es uno de los muchos que exhiben la violencia feminicida en México, donde de 2015 a la fecha se contabilizan 6 mil 560 feminicidios .

Pero, ¿quién era Amairany Roblero? Te contamos lo que sabemos de una de las víctimas del feminicida de Iztacalco, a quien su familia buscó durante 12 años, tras desparecer en Iztapalapa.

Amairany Roblero, una de las víctimas del feminicida de Iztacalco, era una joven estudiante que desapareció en 2012, en Iztapalapa, CDMX.

La joven desapareció el 1 de agosto, y habría sido vista por última vez en el Tecnológico de Iztapalapa, en la avenida Telecomunicaciones.

No obstante, se sabe que Amairany Roblero acudió al Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio (CETis) Ignacio López Rayón, ubicado en Ixtlahuacan, Iztapalapa.

De acuerdo con las declaraciones de Cecilia González, madre de Amairany, la joven acudiría ese día por las fotos de su graduación al CETis, y Miguel Cortés Miranda la acompañó .

La madre de Amairany Roblero compartió que en la sábana de llamadas y mensajes encontrados, el feminicida de Iztacalco también había aparecido, sin embargo, no se investigó al sujeto.

Fue hasta que el feminicida de Iztacalco fue detenido este 2024, por la violación y feminicidio de María José, así como el intento de feminicidio de su madre, Casandra, que las autoridades iniciaron la averiguación.

El motivo fue el hallazgo de restos óseos en el departamento del feminicida, el cual fue cateado tras sus delitos cometidos el 16 de abril del 2024, 12 años después de la desaparición de Amairany.

Amairany Roblero González desapareció cuando tenía 18 años de edad; la joven nació el 26 de diciembre de 1993 , por lo que desapareció 4 meses antes de cumplir los 19 años.

Su ficha de búsqueda continuó circulando durante el tiempo que ella estuvo desaparecida, en donde destacan que Amairany Roblero tenía como características:

De acuerdo con Cecilia González, la mamá de Amairany Roblero, al momento de presentar su denuncia ante las autoridades de la CDMX por la desaparición de su hija, éstas fueron omisas.

Asimismo, revictimizaron a la víctima, al afirmar que la joven de 18 años de edad había escapado con “el novio”, sin que su madre diera datos sobre si Amairany tenía o no pareja en ese momento.

La madre de la joven declaró que las autoridades aplazaron la búsqueda de su hija, asegurando que ella se había escapado con su novio y que volvería en dos o tres meses, ahora con un nieto.

“De que se fue con el novio, que no la busque, que me espere, de uno a dos o tres meses regresa, que para qué la buscó si van a regresar al rato con mi nieto, hasta me van a dar un nieto me dice, cuando fui a realizar la denuncia”.

Cecilia González