Miguel Cortés Miranda, identificado como el feminicida serial de Iztacalco, fue detenido desde el jueves 18 de abril; aquí te decimos quiénes son las víctimas que han sido identificadas hasta ahora por este caso en la Ciudad de México (CDMX).

El 16 de abril, María José, una joven de 17 años de edad, fue víctima de feminicidio en su propia casa por su vecino, Miguel Cortés Miranda, quien presuntamente la apuñaló después de haber abusado sexualmente de ella; Cassandra, la madre de María José, intentó defender a su hija y salió herida.

En relación a estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó el 18 de abril sobre la detención de Miguel Cortés Miranda, ya que las autoridades también encontraron rastros de al menos 7 mujeres sin vida en su departamento de Iztacalco.

Además de los restos humanos hallados, entre ellos cráneos humanos, en el inmueble fueron encontradas credenciales y material quirúrgico, por lo que el departamento de Miguel Cortés Miranda fue asegurado por la Fiscalía de la CDMX.

Siete mujeres fueron identificadas como víctimas de Miguel Cortés Miranda, el feminicida serial de Iztacalco, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien reveló este caso en redes sociales y es quien le ha dado seguimiento al mismo.

En ese sentido, explicó que la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas nunca encontró a las mujeres, por lo que la Policía de Investigación de la CDMX hace todo lo posible por dar con su identificación.

Los nombres de las víctimas son:

Miguel Cortés Miranda, el feminicida serial de Iztacalco, escribió un supuesto poema a una de sus víctimas; esto fue revelado por usuarios de Facebook, quienes compartieron la publicación en redes sociales.

El texto fue titulado “Te extrañaré” y cuenta con frases como “descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría” y “toqué tu cuello y no era más que piedra”; ste fue le mensaje íntegro que escribió el feminicida:

“Te extrañaré

“Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lorré a tus pies.Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, simplemente moriría a tus pies.

“Por un momento creí que correrías a mi encuentro con las manos levantadas para darme un abrazo. Pero no fue así. Creí que me tomarías de la mano pero nunca ocurrió. Incluso creí que cuando estuvieras a tu lado me darías un beso tímido pero tan sólo lo creí, pues nunca pasó.

“Continuaba corriendo, cuando estaba a escasos metros, estiré mis brazos y después te abracé, mi alegría fue indescriptible, te abracé muy fuerte y continué llorando por la emoción.

“No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra.

“Confesarte mi amor una y otra vez, escuchar de nuevo tu voz y ponerme de nuevo nervioso por el sólo hecho de que estés de mi lado. Recordé los momentos en donde el tiempo era mi rival cuando estabas lejos.

“Mi temor por los centinelas deapareció, de hecho olvidé que existían, la dicha se apoderó de mi cuerpo y un extraño calor me invadió. Sabía que te quería por eso corrí, no quería que te fueras de nuevo. Te veía cerca, pero hasta después me percaté de lo lejos que te encontrabas”

Miguel Cortés Miranda