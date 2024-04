Claudia Andrea murió en diciembre de 2019 por “causas naturales” según lo declarado por su hermano ante la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, ahora investigan si fue víctima de Miguel Cortés Miranda, el feminicida de Iztacalco.

El 16 de abril, María José, una joven de 17 años de edad, fue víctima de feminicidio en su propia casa por su vecino, Miguel Cortés Miranda, quien presuntamente la apuñaló después de haber abusado sexualmente de ella; Cassandra, la madre de María José, intentó defender a su hija y salió herida.

En ese sentido, Miguel Cortés Miranda fue detenido el 18 de abril por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ya que las autoridades también encontraron rastros de al menos 7 mujeres sin vida en su departamento de Iztacalco, entre ellos, cráneos humanos y material quirúrgico.

El caso del feminicida de Iztacalco dio un nuevo giro hoy 25 de abril, ya que Claudia Andrea, una joven que murió por “causas naturales”, podría ser víctima de Miguel Cortés Miranda, según afirmó el hermano de la joven en entrevista con Azucena Uresti.

Ángel, como se identificó el hermano de Claudia Andrea, explicó que la joven mantuvo una relación con Miguel Cortés Miranda entre octubre y diciembre de 2019, hasta la fecha de su desaparición, el 27 de diciembre de dicho año, en la alcaldía Azcapotzalco.

El hermano de Claudia Andrea contó que su familia viajó a Morelos pero su hermana regresó antes que ellos a su domicilio en la CDMX, donde se comunicó por última vez con su mamá. Sin embargo, esta llamada le pareció extraña a su hermano, por lo que acudieron al departamento de la joven, quien ya estaba muerta:

“Había muchas cosas que pues la verdad a mí me dieron intriga porque yo conocía bien a mi hermana y las llaves, siempre colgadas en un lugar, ese día no estaba las llaves de ahí, estaban entre los zapatos. La bolsa de una cobija, me extrañó esa bolsa porque estaba echa bola y en un rincón, cosa que mi hermana no era así, era muy ordenada"

Ángel explicó que la muerte de Claudia Andrea, su hermana, fue declarada por “causas naturales” por los peritos de la Fiscalía de la CDMX; “nos dijeron, ¿saben qué? no hay tanto que hacerle; esto es muerte natural, fue un paro respiratorio”, relató.

Sin embargo, el hermano de Claudia Andrea no se quedó conforme con esta respuesta y cuestionó a las autoridades por el resultado de la investigación, pues además explicó que nunca le entregaron el celular de su hermana para conocer sus últimos movimientos.

En ese sentido, Ángel acudió ante las autoridades de la CDMX pero esto fue lo que le dijeron:

“En algún momento cuando fui a reclamarles a la Policía de Inteligencia, me amenazaron, me dijeron que no estuviera moviendo porque si no era yo el que iba a parar al bote. Así, con esas palabras (...) Me amenazó un comandante, de hecho me apuntó con la pistola y me dijo que me largara de ahí, que ya no tenía nada que estar haciendo ahí, que ya habían dicho que era muerte natural y punto. Así se iba a quedar”

Hermano de Claudia Andrea