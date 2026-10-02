Alessandra Rojo de la Vega encabezó este viernes 2 de octubre de 2026 una ceremonia con motivo del 58 aniversario de la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la ceremonia solemne por el 2 de octubre de 1968, la alcaldesa de Cuauhtémoc hizo un llamado a mantener viva la memoria de las víctimas y se pronunció contra el autoritarismo.

“Hoy recordamos a quienes alzaron la voz y fueron silenciados por el poder. La memoria también es resistencia. La libertad nunca debe pagarse con miedo. Y ningún gobierno, nunca, debe estar por encima de su gente. Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega recuerda el 2 de octubre de 1968

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Cuauhtémoc también hizo referencia a su participación en la ceremonia conmemorativa por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968.

“Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla”, escribió Alessandra Rojo de la Vega en referencia a la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco.

En su publicación, la alcaldesa señaló que este 2 de octubre se recuerda “a quienes alzaron la voz y fueron silenciados por el poder”.

También destacó que “la memoria también es resistencia” y que “la libertad nunca debe pagarse con miedo”. Finalmente, afirmó que “ningún gobierno, nunca, debe estar por encima de su gente”.

¿Por qué se conmemora el 2 de octubre en México?

Este 2026 se cumplen 58 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México.

El episodio ocurrió en el contexto del movimiento estudiantil de 1968 y de la represión ejercida contra los manifestantes.

La responsabilidad del Estado mexicano y del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en los hechos ha sido documentada y posteriormente objeto de investigaciones y debates históricos y jurídicos.

A 58 años de los acontecimientos, las cifras exactas de personas muertas, heridas y desaparecidas continúan siendo motivo de investigación y debate debido a la falta de información oficial sobre lo ocurrido.

Por ello, cada 2 de octubre se realizan actos conmemorativos bajo la consigna “2 de octubre no se olvida”, convertida en un símbolo de memoria histórica y exigencia de justicia.