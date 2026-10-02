La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos y al personal gubernamental por la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Con el propósito de garantizar la seguridad, se brinda información crucial sobre las movilizaciones previstas en la capital del país.

Señalan que las protestas iniciarán a partir de las 4:00 de la tarde, cuya ruta iniciará en Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. Posteriormente, se avanzará hacia el Zócalo.

Se prevé una gran afluencia de manifestantes. Basándose en antecedentes de violencia en marchas de años anteriores, autoridades correspondientes han blindado edificios públicos, monumentos, bancos y comercios.

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos advierte sobre una alta probabilidad de actos de vandalismo y violencia.

Embajada de Estados Unidos en México emite alerta de seguridad por marcha conmemorativa del 2 de octubre (@TravelGov / X)

Embajada de Estados Unidos advierte sobre posibles actos de vandalismo durante marchas del 2 de octubre

Pese a que el 2 de octubre es un día de conmemoración y memoria, en manifestaciones pasadas se han registrado actos de violencia y vandalismo.

Por ello, la Embajada de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos tomar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Así como tomar en cuenta las siguientes medidas:

Evitar por completo la zona de la manifestación

Mantenerse alerta y evitar zonas donde se concentren grandes grupos de personas

Informarse sobre el desarrollo de la manifestación y el estado de las vialidades

Utilizar aplicaciones de navegación y mapas en línea para planificar rutas alternativas y evitar zonas afectadas por el cierre de calles

Se advierte que durante las manifestaciones habrá despliegue masivo de elementos de seguridad local, incluyendo policías, agentes de tránsito y personal de protección civil.

Este despliegue se complementará con cierres viales y severas afectaciones al tráfico en el centro de la Ciudad de México y zonas colindantes, por lo que se recomienda planificar desplazamientos con anticipación.

La oficina central estará monitoreando el desarrollo y proporcionará actualizaciones a sus ciudadano.