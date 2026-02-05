La Secretaría de Salud de la CDMX recomienda no usar perfume en el cuello debido a los ftalatos que estos contienen.

Por lo que aquí te contamos, ¿qué son los ftalatos? y por qué hay que evitar rociarlos, no solo en el cuello, en la piel.

¿Qué son los ftalatos en perfumes?

Los ftalatos se utilizan para la elaboración de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal.

El ácido ftálico (ácido 1,2-benzondicarboxílico) se utiliza para dar flexibilidad y aumentar la durabilidad de los plásticos. Son de características:

Oleosas

Incoloras

Inodoras

¿Cuáles son los usos comunes de los ftalatos?

Plásticos

Perfumes

Esmaltes de uñas

Lacas para el cabello

Shampoos

Loción para después de afeitar

Desodorantes

Limpiadores

A los ftalatos también se les conoce como “plastificantes” ya que comunmente se rocían sobre plástico, al cual no se adhiere permanentemente. Tampoco se evapora con facilidad.

En perfumes se usa como disolventes y estabilizadores. Su uso en la zona del cuello afecta la función de la glándula tiroides.

En cosméticos y productos para el cuidado personal también puede ser perjudicial.

Riesgos de los ftalatos en cosméticos y perfumes

En 2002, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), con base en un informe del Panel de expertos de la Revisión de ingredientes cosméticos (CIR), concluyó que el uso de ftalatos en cosméticos es seguro.

Sin embargo, al observar concentraciones máximas de ftalatos en los cosméticos, se revaluaron datos de exposición y toxicidad.

Ftalatos en cosméticos (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los ftalatos sí representan un riesgo si están en contacto con la piel, incluso si se inhalan y se consumen.

Estos químicos pueden ocasionar:

Alteraciones en el sistema endocrino

Desequilibrios hormonales

Problemas reproductivos

Están clasificados como posibles carcinógenos

Los ftalatos usados en cosméticos y perfumes son:

Dibutilftalato (DBP), usado en barnices de uñas para evitar el agrietamiento.

Dimetilftalato (DMP), usado en lacas de cabello para una fijación duradera.

Dietilftalato (DEP), usado para la fijación de perfumes.

¿Cómo saber si tus perfumes o cosméticos contienen ftalatos?

La Ley de Empaquetado y Etiquetado Justo (FPLA), exige que los productos cosméticos así como perfumes sean empaquetados con una etiqueta en la que se declare sus ingredientes.

De esta manera puedes saber si tu perfume contiene DEP, ftalato más utilizado.

Ftalatos en perfumes ( LUZ ACEVEDO/CUARTOSCURO / Luz Acevedo)

Con información de FDA-Gov, y Naturepedic