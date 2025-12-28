¿Qué se sabe del taxista de San Antonio Abad? Revelan video previo al accidente ocurrido a la altura de José T. Cuéllar, en Ciudad de México.

Se han dado a conocer más detalles acerca del trágico accidente que sufrió un taxista el pasado 25 de diciembre.

Difunden nuevo video del taxista de San Antonio Abad previo a su accidente

En redes sociales circula un nuevo video del taxista de San Antonio Abad previo al accidente que sufrió.

Dicho video muestra al chofer de taxi moviéndose de forma errática y pidiendo ayuda a una persona, sin embargo, el sujeto que se encontraba frente al taxista le dice que no tiene nada.

“Ayúdame, wey, ¿no me vas a ayudar?" se escucha en el clip que se ha viralizado.

El video se suma a la anterior grabación en la que el taxista fue captado en calles del Centro Histórico, afuera de su vehículo con el torso desnudo, mientras se tocaba de forma insistente.

Pese al nuevo video, se ha señalado que el taxista no ha sido identificado, así como tampoco se ha dado a conocer si padecía alguna enfermedad que derivó en su muerte sobre San Antonio Abad.

Taxista de San Antonio Abad previo a su accidente (Captura de video)

Perrito que viajaba con el taxista de San Antonio Abad ya recibe atención especializada

Sin embargo, sí se han dado actualizaciones sobre el perro que acompañaba al taxista y fue rescatado por los Bomberos de la CDMX tras accidente en San Antonio Abad.

El perrito, apodado “Chicharrón” de entre 10-13 años de edad, está a salvo gracias la labor de una bombera identificada con el nombre de Liliana.

Mediante un video, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) de la CDMX se explicó que tienen un convenio con los bomberos para ayudar a animales que no tengan tutor.

La AGATAN informó que resguarda al perro, quien ya fue revisado en el Hospital Veterinario de la CDMX y trasladado al Hospital Veterinario Roma para recibir atención especializada por el daño que presenta en sus cervicales.

De igual manera, se están buscando más especialistas, un neurólogo u ortopedista, para seguir atendiendo al perrito, para posteriormente buscarle un nuevo hogar a Chicharrón, indicó la AGATAN.