El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) puso en problemas a usuarios hoy 25 de febrero 2024, pues las pantalllas dejaron de funcionar.

Lo anterior fue confirmado por el AICM a través de su cuenta oficial de X, alrededor de las 8:35 horas de este domingo 25 de febrero.

Y es que las fallas e incidentes se han convertido en una situación habitual para la concurrida y saturada terminal área de la CDMX.

Sin embargo, los problemas en las pantallas del AICM colocaron en serios problemas a los usuarios que tenían viajes programados para hoy 25 de febrero, ¿qué fue lo que pasó? Te damos los detalles.

A través de las redes sociales oficiales del AICM, se dio a conocer que las pantallas donde se muestra información de los vuelos, dejaron de verse a causa de una falla técnica.

Pese a que no se especificó qué fue lo que provocó esta grave problemática, los usuarios del aeropuerto se vieron directamente afectados por este siniestro registrado hoy 25 de febrero.

En este sentido, el AICM explicó que las pantallas donde están desplegados los horarios de los vuelos de la Terminal 2, dejaron de funcionar.

"Las pantallas informativas de las salas de última espera y de las áreas de llegadas y salidas de la Terminal 2 tienen una falla técnica, por lo que no muestran la información de los vuelos de este domingo 25 de febrero”

Asimismo, la cuenta oficial del AICM indicó a las 8:40 horas, que ya quedaron solucionados los desperfectos en las pantallas que afectaron a los usuarios hoy 25 de febrero 2024.

AICM informa: Las pantallas informativas de las salas de última espera y de las áreas de llegadas y salidas de la Terminal 2 tienen una falla técnica, por lo que no muestran la información de los vuelos de este domingo 25 de febrero. Si tienes un vuelo programado para hoy, te…

Por su parte, los usuarios del AICM manifestaron su inconformidad mediante redes sociales, aunque también aseguraron que ya están acostumbrados a problemas de esta índole.

“¿Solo hoy domingo? Y los lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábados. Siempre mal (...) Nunca corrigen las pantallas ni les cambian las letras”, se lee en uno de los comentarios ante las fallas de hoy 25 de febrero.

Igualmente los usuarios se quejaron por el exceso de publicidad, así como por la poca duración de los horarios que se muestran en las pantallas del AICM.

“Independientemente de la falla, todas las pantallas deberían mostrar la información de los vuelos ya que hay pantallas que solo muestran publicidad, la verdad por lo menos a mi no me interesa eso, necesitamos información de vuelos no ver publicidad”

Daniel Torres Silva, usuario del AICM