El presunto asaltante de la colonia Del Valle en la Ciudad de México (CDMX) fue detenido en la alcaldía Benito Juárez, fue identificado por un video de seguridad que se hizo viral.

El asalto ocurrió la tarde del pasado 3 de septiembre, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a un grupo de hombres a quienes amenazaron con un arma de fuego.

En el video se puede ver cómo incluso el conductor de la moto descendió de su vehículo para apoyar en el robo en calles de la colonia Del Valle.

Detienen a presunto asaltante de la colonia Del Valle; ha sido condenado 3 veces

Uno de los presuntos asaltantes de la colonia Del Valle, identificado como Jesús Martínez, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el robo en la alcaldía Benito Juárez.

Así lo aseguró el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien resaltó que ha sido condenado por diferentes delitos en al menos 3 ocasiones.

Jesús sería uno de los dos asaltantes del video viral en la colonia Del Valle, quienes se acercaron a un grupo de hombres a bordo de una motocicleta Kawasaki Ninja para robarlos.

El presunto asaltante fue encontrado por policías de la SSC en posesión de armas y con la moto Kawasaki.

Hombres armados asaltan a peatones en la colonia del Valle, video del robo se vuelve viral

El asalto de dos hombres a bordo de una motocicleta en la colonia Del Valle se volvió viral debido a la velocidad con la que despojaron de sus pertenencias a un grupo de peatones.

En el video se puede observar como los asaltantes amagan a un grupo de hombres que caminaba por la calle y les arrebatan sus cosas.

Los hechos ocurrieron después de las 14:00 horas en la calle Providencia cuando una motocicleta se detuvo cerca de ellos para que sus ocupantes perpetraran el asalto.