La tarde de este 26 de agosto de 2025 se reportó que una mujer de nacionalidad extranjera fue baleada al interior de las instalaciones del Hotel Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

Se sabe que la víctima, aparentemente de 32 años de edad, recibió un impacto de bala a la altura del abdomen, por lo que los servicios médicos se trasladaron al número 18 de la Calle Allende, casi al cruce con República de Cuba.

A causa de sus heridas, la mujer tuvo que ser remitida al Hospital de Balbuena, mientras que policías realizaron un cerco de seguridad para dar con los responsables del ataque.

La mujer extranjera fue víctima de robo al interior del Hotel Congreso CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la mujer extranjera se trasladó al Aeropuerto Felipe Ángeles para realizar el cambio de divisas, a bordo de un vehículo de servicio del Hotel Congreso CDMX.

Cuando se disponía a dirigirse al estacionamiento, un sujeto de gorra blanca y suéter beige la amagó para que la mujer entregara su bolso de mano donde tenía guardado su dinero.

No conforme con robarla, el sujeto disparó al abdomen de la extranjera y luego huyó a bordo de una motocicleta color rojo en la que ya lo esperaba una mujer de casco negro.

Posterior persecución de los responsables

Ingresan a la estación del metro san cosme y se pierden

Se desata persecución por ataque a mujer extranjera hasta el Metro

El Metro de la CDMX compartió una nota informativa en la que señaló que los agresores de la mujer huyeron en moto, pero al darse cuenta de la presencia policial, ingresaron a la estación del Metro San Cosme.

Una vez en las instalaciones se les perdió la pista; “No hubo detonaciones y ninguna persona lesionada dentro de las instalaciones del Metro”, precisaron.

Al momento, la circulación de los trenes se normaliza en la Línea 2. “La marcha de trenes opera con normalidad tras una interrupción del servicio durante el operativo”, concluye el comunicado.