Pico del Águila, Ajusco: rescatan a dos senderistas perdidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó hoy viernes 2 de enero de 2026 que rescató a dos senderistas perdidos en la zona conocida como Pico del Águila, en el Ajusco.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un hombre y una mujer de 30 años de edad, quienes se extraviaron en la zona boscosa y no regresaron a su punto de partida.

Pico del Águila, Ajusco: fueron rescatados dos senderistas perdidos; presentaban principio de hipotermia

Este viernes, la SSC CDMX dio a conocer que logró el rescate de dos senderistas que se encontraban perdidos en el Pico del Águila, en el Ajusco, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Se trató de un hombre y una mujer que no regresaron al sitio donde iniciaron su recorrido, además de que no lograron ser localizados por un grupo que los esperaba.

Ante este escenario, levantaron un reporte de lo sucedido al 911, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Derivado de estas acciones, las dos personas fueron localizadas entre la zona boscosa del Pico del Águila, en el Ajusco, por elementos a bordo de un helicóptero de la SSC.

La propia dependencia informó que el hombre y la mujer fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), debido a que pasaron varias horas perdidos en el bosque.

Debido a que no contaban con el equipo adecuado, el hombre y la mujer fueron diagnosticados con principios de hipotermia, además de que ella presentaba diversas heridas en el cuerpo, así como dermoabrasiones en las manos y rodillas.

Una vez fueron atendidos y estabilizados en el sitio, la SSC detalló que ambos abordaron un taxi con apoyo de las autoridades, con el objetivo de regresar a su domicilio.

Ambos senderistas agradecieron el apoyo de los servicios de emergencia, quienes lograron rescatarlos antes de que cayera la noche.