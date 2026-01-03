Con la llegada del año nuevo, también vienen las obligaciones como el caso del impuesto predial CDMX 2026, el cual debe ser cumplido por todas las personas que sean propietarias de un bien inmueble.

Por eso, para que no se te pase ningún detalle y puedas cumplir a cabalidad con el pago de la deuda catastral inherente a tu casa, terreno o departamento, te presentamos un tutorial para completar el pago.

¿Cómo realizar el pago del predial CDMX 2026?

Desde el 1 de enero, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) habilitó los canales correspondientes para realizar el pago del predial 2026, sobre el que se ha informado, se puede efectuar de esta manera:

Ingresa al portal de la Secretaría y Administración de Finanzas (SAF) de la CDMX

Baja en la página hasta encontrar la sección de “Pago en Línea” y da clic la opción marcada como “Predial”

Elige la opción de “impuesto predial”, ingresa tu cuenta predial y valida el ejercicio 2026

Revisa tu adeudo y, si aplica, verifica el descuento por pronto pago

Elige método de pago, ya sea tarjeta bancaria o SPEI y confirma el depósito que corresponda

Descarga tu comprobante y guarda el folio para posibles futuras aclaraciones

Debes tener en cuenta que para poder proceder con el pago del impuesto predial 2026, primero debes cumplir con algunos requisitos, siendo el caso de los que se presentan a continuación:

Cuenta predial y clave catastral: Ten a la mano tu número de cuenta y datos del inmueble.

Medio de pago: Tarjeta, SPEI, o efectivo si vas presencial

Verifica descuentos aplicables: Pronto pago, grupos con cuotas fijas, y programas de regularización

Predial CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Predial CDMX 2026 tendrá estos descuentos

Con el fin de incentivar el pago del impuesto predial CDMX, el gobierno capitalino poner en marcha, año con año, diversos programas y descuentos, y para este 2026 también habrá algunos beneficios para los contribuyentes: