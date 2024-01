Partido Verde pide que candidatos de Morena en CDMX no apoyen corridas de toros

Partido Verde pidió a los candidatos de Morena en la Ciudad de México (CDMX) no apoyen las corridas de toros o cualquier otro evento de este tipo relacionados con animales.

Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde en la CDMX, manifestó que este deberá ser un acuerdo firmado por los candidatos capitalinos del partido guinda, así como del Partido del Trabajo (PT).

El pasado 6 de diciembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo, el cual, da paso al posible regreso de las corridas de toros en la capital del país tras varios meses de prohibición.

Este martes 16 de enero el Partido Verde dio a conocer que pedirá a los candidatos de Morena en CDMX, firmen un acuerdo en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos, así como de cualquier actividad que vaya en contra del medio ambiente .

De acuerdo con Jesús Sesma Suárez, la firma de este convenio no será obligatoria, sino quedará a un pacto de “buena voluntad”, por lo que no existirá alguna sanción a quienes se nieguen a firmarlo.

No obstante, el secretario general del Partido Verde en la CDMX manifestó que con este pacto se evidenciará a quienes no lo firmen, pues con esta decisión demostrarán que solo apoyan iniciativas por buscar el poder y no por convicción de proteger a los animales y al medio ambiente .

De esta manera la intención es buscar que los ciudadanos sepan quienes son los políticos que están comprometidos con priorizar el bienestar.

“estaríamos evidenciando a quienes nada más firman este acuerdo por llegar al poder y a la hora de tomar decisiones o votar dictámenes en favor del bienestar animal, el medio ambiente y los recursos naturales, no lo voten y así la sociedad se podrá dar cuenta de la doble cara de las personas que hicieran esto”. Jesús Sesma Suárez

Jesús Sesma Suárez resaltó que la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de CDMX, en donde él es uno de los integrantes, ha presentado más de 12 propuestas que tiene como objetivo proteger los derechos de los animales.

Sin embargo, acusó que existen legisladores que buscan estar en contra de estas iniciativas, pese a que se dicen ser políticos “pro animales”.

Por tal motivo se dijo confiado en que los candidatos de Morena en CDMX sí firmen este trato, pues los capitalinos sabrán quienes son los políticos que esperan obtener un cargo de elección popular.

“La mejor decisión está en la sociedad. Vienen épocas de elecciones, voten por quien quieran, pero que realmente sepan por quienes están votando, conozcan a sus candidatos, porque luego decimos como sociedad que las y los diputados no hacen nada y lamentablemente esos diputados son reelectos por votación de los ciudadanos”. Jesús Sesma Suárez

Tras fallo de la SCJN, corridas de toros regresarán a la CDMX

Tras un fallo de la Segunda Sala de la SCJN, emitido el 6 de diciembre de 2023, se abrió una posibilidad que traería de regreso las corridas de toros a la CDMX.

Fue durante el mes de mayo de 2022 cuando las corridas de toros fueron prohibidas en la CDMX, luego de que se obtuvo una suspensión provisional por un juez federal.

Posteriormente, durante junio de ese mismo año, se resolvió que la medida fuera una suspensión definitiva, luego de que la asociación civil Justicia Justa solicitara un amparo tras argumentar maltrato animal en ese tipo de espectáculos.

Hasta el momento no se tiene fecha para el regreso de las funciones en la Monumental Plaza de Toros México, en CDMX, pero se espera ocurra durante los primeros meses de este 2024.